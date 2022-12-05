05 декабря 2022, 02:57
Семьям погибшим и пострадавшим при взрыве в Нижневартовске выплатят компенсации
Глава Югры Комарова поручила определить меры поддержки для пострадавших в Нижневартовске
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту соцразвития к утру 5 декабря предоставить проект о мерах поддержки для семей погибших и пострадавших от взрыва в Нижневартовске. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Комарова подчеркнула, что размер выплат будут определять «с учетом конкретной трагедии».
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Кроме этого, глава региона попросила предоставить информацию обо всех пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей, и составить список необходимых вещей для людей, оставшихся без крова.
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Также чиновники получили задание собрать сведения по жилому фонду в Нижневартовске, чтобы приобрести жилье семьям, чьи квартиры разрушены. Расселить людей должны не позднее, чем через два дня.
Сейчас эвакуированные находятся в пункте временного прибывания, который организовали в местной школе.
По последней информации, взрыв унес жизни шести человек, пятеро в тяжелом состоянии госпитализированы, судьба семерых неизвестна.
Взрывы
Взрыв в доме в Нижневартовске
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