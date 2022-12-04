Происшествия 04 декабря 2022, 22:33 Число госпитализированных после взрыва в Нижневартовске выросло до 5 человек РЕН ТВ: в больницы после взрыва в жилом доме Нижневартовска попали 5 человек Telegram

Читать 360tv в

Число пациентов, которых госпитализировали после взрыва в жилом доме в Нижневартовске, выросло до пяти. В больницу попал еще один человек, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на медицинские службы.

Ранее власти города заявляли о четырех пострадавших. Двоих самых тяжелых пациентов с ожогами 85-90% переправят авиацией в ожоговый центр Сургута. Одна пациентка остается в отделении реанимации местной больницы, еще одной женщине оказывают помощь в нейрохирургическом отделении.

Реклама

Взрыв в пятиэтажке произошел вечером 4 декабря. По предварительным данным, причиной стал разгерметизированный газовый баллон. В результате погибли шесть человек. Еще один, по сообщению горадминистрации, числится пропавшим без вести.

Реклама

От взрыва и пожара повреждены 15 квартир в трех подъездах. Будут ли восстанавливать разрушенные подъезды, городские власти решат после получения оценки специалистов.