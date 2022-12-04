Происшествия 04 декабря 2022, 21:39 Взрыв в пятиэтажке Нижневартовска повредил 15 квартир ТАСС: в результате взрыва в Нижневартовске повреждено 15 квартир Пресс-служба МЧС

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В трех пострадавших от взрыва подъездах в Нижневартовске повреждены 15 квартир. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В одном подъезде обрушились квартиры с пятого по первый этажи, в двух других повреждены еще 10 квартир.

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Также в результате взрыва произошел пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.

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Судьбу дома будут решать после полной оценки его состояния, заявил градоначальник Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве выросло до шести человек. Еще четырех человек госпитализировали.

По сообщениям представителей МЧС, продолжающих разбор завалов, под разрушенными квартирами могут находиться еще несколько человек. Поисково-спасательные работы будут вести круглосуточно.

Эвакуированных жильцов — более 230 человек — направили во временные пункты размещения на базе школы № 8.