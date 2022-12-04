Важное 04 декабря 2022, 17:26 Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до пяти Экстренные службы: число погибших при ЧП с домом в Нижневартовске выросло до пяти Телеканал "360"

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Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до пяти. Об этом сообщили экстренные службы. Их процитировал ТАСС.

Также представители городской администрации отметили, что в больницы региона после ЧП доставили 10 человек.

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Всего из дома успели эвакуировать 52 человек. Для них организовали пункт временного размещения.

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На месте взрыва сейчас ведется разбор завалов.

На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме", — сказал собеседник агентства.

Также ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что к повреждению здания привел взрыв газа.