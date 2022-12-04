Происшествия 04 декабря 2022, 18:17 СК подтвердил смерть 4 человек при частичном обрушении дома в Нижневартовске СК возбудил уголовное дело по факту частичного обрушении дома в Нижневартовске

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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. Об этом сообщили в СУ СК по Югре. Их процитировал ТАСС.

«По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело», — сказали представители ведомства.

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По их словам, происшествие классифицировали по части третьей статьи 109 УК. Она предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности.

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Также представители ведомства сообщили, по факту происшествия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,

Сотрудники СК сообщили, что произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к обрушению двух этажей многоквартирного дома.

Ранее источник «360» сообщал, что пострадавшее здание не было подключено к центральному снабжению голубым топливом.

По данным, местных экстренных служб, число погибших при ЧП с домом в Нижневартовске несколько больше. Они сообщали, что ж ертвами обрушения части здания стали пять человек.