Важное 05 декабря 2022, 06:03 Взрыв в Нижневартовске произошел из-за разгерметизации газового баллона Глава МЧС России Куренков: в Нижневартовске разгерметизирован баллон, произошел взрыв Пресс-служба МЧС

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Спасатели продолжили разбирать завалы после взрыва в Нижневартовске, на место прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он рассказал журналистам, что ЧП произошло из-за разгерметизации газового баллона.

«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — сказал он.

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Александр Куренков сказал, что это второй подобный случай, — первый произошел на Сахалине. Дом в Нижневартовске не был газифицирован, но в нем находились несколько газовых баллонов. Один из них разгерметизировался, и из-за этого произошел взрыв.

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Взрыв в пятиэтажке на улице Мира произошел вечером 4 декабря, диспетчер Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона принял вызов в 18:06 (16:06 по московскому времени). Частично обрушились квартиры третьего подъезда на втором и третьем этажах. По последней информации Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, шесть человек погибли, четверых госпитализировали, еще пятерым оказали амбулаторную помощь. Ночью спасатели продолжили спасательную операцию, несмотря на погоду. Они разбирали завалы, закрепляли нависшие конструкции и искали пострадавших.