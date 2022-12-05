Происшествия 05 декабря 2022, 02:37 Пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске доставили в Сургут Санитарный самолет с пострадавшими при взрыве газа в Нижневартовске прибыл в Сургут YouTube

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Пострадавших при взрыве в Нижневартовске, доставили в Сургут. Вместе с ними прибыл главный внештатный анестезиолог Югры Денис Никитин. Об этом сообщили в Тelegram-канале правительства региона.

«Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших», — сказано в сообщении.

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На месте ЧП находится губернатор Югры Наталья Комарова. Всем размещенным в пункте временного прибывания жильцам пострадавшего дома предоставили горячие питание. Психологи оказывают необходимую помощь.

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Взрыв произошел вечером 4 декабря на улице Мира. По данным МЧС, жертвами стали шесть человек, пятеро были госпитализированы. Еще три жильца могут оставаться под завалами. В мэрии города заявили, что причиной могла быть неправильная эксплуатация газовых баллонов. Эпицентром взрыва была квартира на втором этаже дома.