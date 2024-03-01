01 марта 2024, 19:36
Повышение пенсий, защита животных и ОСАГО на один день. Что изменится для россиян с 1 марта
Новые законы и правила вступили в силу в России с 1 марта 2024 года
С 1 марта в России вступил в силу ряд законов, новых требований и правил. Правительство проиндексирует пенсии, обяжет производителей некоторых товаров маркировать продукцию, а также защитит животных в местах продажи от жестокого обращения. Что еще ждет россиян весной — в материале «360».
Изменения и нововведения с 1 марта
Кому прибавят пенсии 1 марта 2024 года
С начала 2024 года пенсии проиндексировали несколько раз. С 1 января подняли страховые пенсии на 7,5%, а с 1 февраля выросли выплаты федеральным льготникам — также 7,5%. В марте таких массовых индексаций не будет, однако есть одна группа пенсионеров, которая может рассчитывать на прибавку.
В первый весенний месяц пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости. Размер доплаты составит 8134,9 рубля.
Следующее повышение пенсий планируют с 1 апреля — тогда повысят социальные пенсии на 7,5%.
Новые правила по выдаче ипотеки
С 1 марта в силу вступили новые правила Центробанка с целью стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости и кредитования, в частности, регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам.
Они коснутся тех заемщиков, показатель долговой нагрузки которых довольно высокий — соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу у них превышает 80%. Также нововведения применят к тем, кто вносит маленький первоначальный взнос — до 20% от общей стоимости.
Такую же схему ЦБ использовал с потребительскими кредитами осенью 2023 года. Это привело к резкому снижению потребкредитования. Сейчас регулятор ожидает такого же эффекта от рынка ипотеки.
Повышение зарплаты иностранным специалистам
С 1 марта 2024 года высококвалифицированным иностранным специалистам, которых привлекают на работу в Россию, проиндексируют заработную плату. В эту категорию в основном попали сотрудники IT-сферы, врачи и ученые. По закону, до 2024 года выплаты составляли минимум 167 тысяч рублей в месяц.
В начале весны эту сумму повысят — теперь за квартал (три месяца) высококвалифицированный иностранец должен получать не меньше 750 тысяч рублей — в среднем 250 тысяч в месяц. Если компания нарушит новое правило, то ее лишат права привлекать зарубежных специалистов на работу на два года.
Запрет рекламы VPN-сервисов
Сервисы обхода блокировки доступа к контенту и запрещенным социальным сетям запретили на территории России в феврале 2020 года. Однако они по-прежнему существуют и вполне стабильно работают. Более того, в открытом доступе пользователи могут найти множество статей, видео и других медиа, которые популярно объясняют, как ими воспользоваться.
С 1 марта такие публикации о способах обхода в Сети, а также статьи, которые популяризируют VPN-сервисы, подпадут под блокировку Роскомнадзора. Коснется мера и старых публикаций.
Запрет на увольнение одиноких родителей
Работодателям с 1 марта запретили увольнять россиян, воспитывающих в одиночку ребенка до 16 лет. Ранее такой запрет касался только родителей детей, не достигших 14-летнего возраста. Исключениями могут быть ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что правительство должно защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.
Защита животных от жестокого обращения
В начале марта в силу вступили новые требования к содержанию животных в зоомагазинах. Специалисты определили размеры вольеров и аквариумов. В помещениях сотрудникам нужно поддерживать чистоту, а если животное заболело, его необходимо изолировать и активно лечить. Также нужно, чтобы у каждого животного был индивидуальный ветеринарный паспорт со всеми соответствующими записями.
В законе также прописали нормы кормов, размер порций и наличие подстилок в месте продажи. Для каждой группы животных свои требования: например, у щенков и котят в вольере должны быть специальные игрушки — прорезыватели для зубов.
С 1 марта животных начнут маркировать и ставить на учет. Мера коснется домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и других. Владельцы будут делать это за свой счет, а вести безвозмездный учет — ветеринары. На домашних питомцев нововведение не распространяется.
Новые правила маркировки товаров
С 1 марта изменили требования к маркировке вина. Теперь на этикетке нужно указать информацию о виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не менее восьми пунктов.
Кроме того, изменения в правилах маркировки также коснутся:
— медицинских изделий — слуховых аппаратов, компьютерных томографов, коронарных стентов, санитарно-гигиенических изделий;
— безалкогольных напитков и соков в алюминиевых и полимерных банках (кроме изготовленных товаров на растительном сырье);
— детской воды и БАДов: производители воды начнут вести объемно-сырьевой учет, а БАДов — отчитываться о поэкземплярном выводе из оборота.
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Оформление ОСАГО даже на один день
С 2 марта автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО на срок от одного дня. Краткосрочный договор разрешат заключать на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Ранее оформить полис на короткий срок могли только в строго определенных случаях: например, для машины, зарегистрированной в другой стране, или для поездки к месту регистрации.
Во избежание рисков мошенничества договор по ОСАГО вступит в силу только спустя три дня после заключения. Такие меры помогут исключить возможность оформления договора, когда ДТП, к примеру, уже произошло.
Господдержка для НКО
С 8 марта власти расширят круг некоммерческих организаций (НКО), которым нужна господдержка. По закону, деньги после вступления документа в силу будут выделять компаниям, которые работают в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Также в список войдут НКО, занимающиеся безнадзорными животными.
Онлайн-получение компенсации по счетам
Центральный банк за последний месяц отозвал лицензии на работу у нескольких банков, в частности, у QIWI Банка и финорганизации «Гефест». Оба банка — участники системы страхования вкладов.
С 19 марта в силу вступит новая норма. По изменениям в законе, если банка лишили лицензии, то компенсацию по счетам и вкладам в нем можно будет получить онлайн через сайт Агентства по страхованию вкладов или на портале «Госуслуги», а не подавать письменное заявление.
Другие параметры остались прежними: получить можно будет не больше 1,4 миллиона рублей со всех счетов и вкладов на одного человека. Тем не менее депутаты Госдумы предложили повысить предельный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей.
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Программа «Время героев»
После послания Владимира Путина Федеральному собранию в России с 1 марта запустили специальную учебную программу по подготовке участников специальной военной работы на гражданской службе «Время героев».
«Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, а также конкурс „Лидеры России“», — уточнил президент.
Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства и регионов, администрации президента, министерств и ведомств, а также главы крупнейших компаний России.
Поддержка многодетных семей
Во время выступления Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья», направленного на поддержку семей с детьми и рождаемости в стране. Он предполагает продление до 2030 года программы семейной ипотеки, погашения ипотечного кредита после рождения третьего ребенка и материнского капитала.
Также президент призвал увеличить в два раза (до 2800 рублей) налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей — на третьего и последующих детей. В регионы с низкой рождаемостью в рамках проекта направят не менее 75 миллиардов рублей на программы поддержки семьи.
Защита и модернизация здравоохранения
Владимир Путин анонсировал еще один национальный проект — «Продолжительная и активная жизнь», направленный на поддержку в области здравоохранения.
Среди предложенных мер, которые могут вступить в силу в ближайшее время, — расширение сети женских консультаций и модернизация детских поликлиник и больниц, налоговый вычет на диспансеризацию, строительство спортивных объектов в поселках и селах.
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