Новые законы и правила вступили в силу в России с 1 марта 2024 года

С 1 марта в России вступил в силу ряд законов, новых требований и правил. Правительство проиндексирует пенсии, обяжет производителей некоторых товаров маркировать продукцию, а также защитит животных в местах продажи от жестокого обращения. Что еще ждет россиян весной — в материале «360».

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Изменения и нововведения с 1 марта

Кому прибавят пенсии 1 марта 2024 года

С начала 2024 года пенсии проиндексировали несколько раз. С 1 января подняли страховые пенсии на 7,5%, а с 1 февраля выросли выплаты федеральным льготникам — также 7,5%. В марте таких массовых индексаций не будет, однако есть одна группа пенсионеров, которая может рассчитывать на прибавку.

В первый весенний месяц пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости. Размер доплаты составит 8134,9 рубля.

Следующее повышение пенсий планируют с 1 апреля — тогда повысят социальные пенсии на 7,5%.

Новые правила по выдаче ипотеки

С 1 марта в силу вступили новые правила Центробанка с целью стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости и кредитования, в частности, регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам.

Они коснутся тех заемщиков, показатель долговой нагрузки которых довольно высокий — соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу у них превышает 80%. Также нововведения применят к тем, кто вносит маленький первоначальный взнос — до 20% от общей стоимости.

Такую же схему ЦБ использовал с потребительскими кредитами осенью 2023 года. Это привело к резкому снижению потребкредитования. Сейчас регулятор ожидает такого же эффекта от рынка ипотеки.

Повышение зарплаты иностранным специалистам

С 1 марта 2024 года высококвалифицированным иностранным специалистам, которых привлекают на работу в Россию, проиндексируют заработную плату. В эту категорию в основном попали сотрудники IT-сферы, врачи и ученые. По закону, до 2024 года выплаты составляли минимум 167 тысяч рублей в месяц.

В начале весны эту сумму повысят — теперь за квартал (три месяца) высококвалифицированный иностранец должен получать не меньше 750 тысяч рублей — в среднем 250 тысяч в месяц. Если компания нарушит новое правило, то ее лишат права привлекать зарубежных специалистов на работу на два года.

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Запрет рекламы VPN-сервисов

Сервисы обхода блокировки доступа к контенту и запрещенным социальным сетям запретили на территории России в феврале 2020 года. Однако они по-прежнему существуют и вполне стабильно работают. Более того, в открытом доступе пользователи могут найти множество статей, видео и других медиа, которые популярно объясняют, как ими воспользоваться.

С 1 марта такие публикации о способах обхода в Сети, а также статьи, которые популяризируют VPN-сервисы, подпадут под блокировку Роскомнадзора. Коснется мера и старых публикаций.

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Запрет на увольнение одиноких родителей

Работодателям с 1 марта запретили увольнять россиян, воспитывающих в одиночку ребенка до 16 лет. Ранее такой запрет касался только родителей детей, не достигших 14-летнего возраста. Исключениями могут быть ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что правительство должно защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.

Защита животных от жестокого обращения

В начале марта в силу вступили новые требования к содержанию животных в зоомагазинах. Специалисты определили размеры вольеров и аквариумов. В помещениях сотрудникам нужно поддерживать чистоту, а если животное заболело, его необходимо изолировать и активно лечить. Также нужно, чтобы у каждого животного был индивидуальный ветеринарный паспорт со всеми соответствующими записями.

В законе также прописали нормы кормов, размер порций и наличие подстилок в месте продажи. Для каждой группы животных свои требования: например, у щенков и котят в вольере должны быть специальные игрушки — прорезыватели для зубов.

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С 1 марта животных начнут маркировать и ставить на учет. Мера коснется домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и других. Владельцы будут делать это за свой счет, а вести безвозмездный учет — ветеринары. На домашних питомцев нововведение не распространяется.

Новые правила маркировки товаров

С 1 марта изменили требования к маркировке вина. Теперь на этикетке нужно указать информацию о виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не менее восьми пунктов.

Кроме того, изменения в правилах маркировки также коснутся:

— медицинских изделий — слуховых аппаратов, компьютерных томографов, коронарных стентов, санитарно-гигиенических изделий;

— безалкогольных напитков и соков в алюминиевых и полимерных банках (кроме изготовленных товаров на растительном сырье);

— детской воды и БАДов: производители воды начнут вести объемно-сырьевой учет, а БАДов — отчитываться о поэкземплярном выводе из оборота.