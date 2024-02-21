21 февраля 2024, 09:32
Qiwi Банку запретили проводить операции в России
Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Qiwi Банк», — указали в ЦБ.
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Ранее Группа Qiwi решила продать российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и совершить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей. Главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов покинул должность, но продолжил руководить российским бизнесом.
Летом 2023 года группа провела реструктуризацию и объединила российские активы под местное юрлицо. Под него перевели активы компаний Rowi, RealWeb, а также «Киви Финанс».
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