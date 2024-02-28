Деньги 28 февраля 2024, 08:46 Банк «Гефест» лишился лицензии Центробанк лишил лицензии коммерческий банк «Гефест»

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Центробанк в среду, 28 февраля, отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии связано с нарушением кредитной организацией закона о банковской деятельности. В частности, «Гефест» нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Кроме того, банк в течение длительного времени был убыточным. Большая доля его кредитного портфеля приходилась на юридических лиц, связанных с бенефециарами. «Гефест» формально соблюдал требования к величине капитала. В регуляторе добавили, что финансовое учреждение игнорировало предписания, которые касались информационной безопасности.

Центробанк назначил временную администрацию в банке, возложив ее функции на Агентство по страхованию вкладов. Вкладчикам «Гефеста» пообещали вернуть 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 миллиона рублей.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Qiwi-банка.