Технологии 19 февраля 2024, 03:09 Стало известно, кто лишится доступа к VPN-сервисам после 1 марта IT-эксперт Мясоедов: с 1 марта VPN-сервисы будут доступны лишь опытным юзерам Freepik

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Россияне могут лишиться возможности пользоваться VPN-сервисами в случае вступления с 1 марта запрета на их популяризацию, за исключением некоторых категорий граждан. Об этом в интервью «Прайм» сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, под запретом VPN-сервисов подразумеваются ограничения работы этих программ только в свободном доступе.

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«Сама технология останется доступной, но уже для опытных пользователей, способных произвести необходимые настройки самостоятельно», — объяснил он.

Мясоедов добавил, что такие запреты могут быть оправданы в условиях оказываемого на Россию давления.

По мнению эксперта, простые россияне часто становятся жертвами такого давления, поэтому государство вправе их защитить, ограничив «лишь бесконтрольный доступ к вредоносной информации». Профессиональные пользователи, использующие такие сервисы для решения рабочих задач, смогут и дальше ими пользоваться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких решений о запрете VPN-сервисов в России.