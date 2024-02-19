Эксклюзив 19 февраля 2024, 12:41 Заинтересованные россияне найдут способ пользоваться VPN Аналитик Ульянов: при желании россияне найдут возможности пользоваться VPN piqsels

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При блокировке VPN-сервисов часть россиян действительно перестанут ими пользоваться. Но заинтересованные в их работе найдут способ обойти запреты. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что россияне, скорее всего, не смогут пользоваться VPN-сервисами, если с 1 марта вступит закон о запрете их популяризации. Исключением станут некоторые категории граждан.

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«Определенные сложности, наверное, будут испытывать пользователи. Но, в принципе, это не значит, что вообще никаким VPN нельзя будет пользоваться. Опять же, те же самые блокировки, как мы знаем, могут обходиться. Инструкции можно в интернете найти, пользователи друг с другом делятся. Поэтому при желании можно будет все-таки получить доступ», — отметил он.

При этом при блокировке использование VPN-сервисов даже среди частых пользователей снижается. По словам Ульянова, когда юзер сталкивается с какими-то ограничениями, ему приходится искать обходные пути. И на этом этапе часть пользователей отсеивается. Люди начинают искать другие варианты, откуда можно черпать информацию или услуги.

И вот в связи с этим я полагаю, что действительно большое количество пользователей сервисов так или иначе снизится. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion

Он напомнил, что VPN не гарантирует полную анонимность и защищенность. Поэтому сервисам не стоит безоглядно доверять. Перед использованием юзеры сами должны убедиться в том, что конкретный VPN не навредит их гаджету и содержащейся там информации.

Использовать эти сервисы через сторонние приложения, такие как Telegram, Ульянов также не рекомендовал. Он пояснил, что эта схема несет дополнительные риски для информации, которая передается через сервис.

«Чем больше таких промежуточных звеньев используется — через Telegram, какие-то еще, — это может нести дополнительные риски. Поэтому [это] не очень хорошая история», — резюмировал Ульянов.

В начале февраля о ситуации с блокировкой VPN высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщал, что решения о запрете сервисов в России пока нет.