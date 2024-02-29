Транспорт 29 февраля 2024, 03:25 Водители смогут оформить полис ОСАГО на один день РИА «Новости»

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Владельцы автомобилей смогут оформить ОСАГО на один день с 2 марта 2024 года. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО», сообщили «Известия».

Благодаря новым поправкам появится понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

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«Владелец транспортного средства имеет право заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступит в законную силу через три дня после предоставления документов страховщику», — отметили в документе.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в исключительных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировали в другой стране.

Сюда же относятся покупки автомобиля для следования к месту регистрации. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок определят сами страховые компании.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого нужно выбрать «правильный» месяц для заключения договора.