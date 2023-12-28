Эксклюзив 28 декабря 2023, 14:11 «Запредельная история». Россиянам рассказали о ценах на жилье после нововведений ЦБ Ипотечный брокер Ракита: новые условия ипотечных кредитов не повлияют на цены Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Центробанк принял решение ужесточить оформление ипотечных кредитов с 1 марта. О том, как нововведения повлияют на стоимость жилья и отразятся на заемщиках, «360» рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Цены на вторичное жилье упадут

На фоне закредитованности населения ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска. По мнению ипотечного брокера, это отразится на числе одобренных кредитов, но никак не повлияет на стоимость жилья. Ракута отметил, что цены на вторичку будут падать.

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«Будут эти надбавки, или не будет их, рыночная ипотека у нас сейчас 17-18%, то есть это запредельная история. Те сделки, которые будут по вторичке, они будут либо с небольшими суммами, либо их просто не будет», — рассказал эксперт.

Специалист предположил, что застройщики начнут предоставлять скидки, но сильно корректировать цены не станут.

«Что касается первичного рынка, возможно, застройщики будут предоставлять скидки и дисконты и пока что не будут выпускать новые проекты в реализацию, будет меньше старт продаж, например», — добавил он.

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Банкам придется брать на себя риски

Ипотечный брокер объяснил, что нововведения Центробанка прежде всего коснутся банков. В случае, если банк увидит при работе с клиентом определенные риски, то он либо откажет, либо предложит менее выгодные условия, обратил внимание Ракута. Финансовым организациям придется тщательно изучать кредитную историю и платежеспособность клиента.

«Если банк готов клиенту предложить сниженный первоначальный взнос, более низкую ставку, то риски невозврата кредита каждый банк должен брать на себя и резервировать денежные средства, замораживать их», — заключил эксперт.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. По словам председателя финансового регулятора, темпы инфляции в 2024 году начнут снижаться. Вслед за этим ЦБ может завершить цикл повышения ключевой ставки.