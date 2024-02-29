Эксклюзив 29 февраля 2024, 23:48 Помощь регионам и забота о людях. Как послание Путина изменит жизнь россиян Воробьев: ключевой темой послания Путина стала поддержка участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В своей речи глава государства объявил о новых национальных проектах, коснулся вопросов социальной политики и помощи регионам. Главным стал план развития страны на ближайшие шесть лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главы новых регионов страны рассказали, какие возможности получат жители и как изменится их жизнь после реализации программ президента.

Люди на первом плане

Президент посвятил свое послание заботе о людях и дальнейшему развитию страны с вниманием к тем, кто особо в этом нуждается. На это указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ключевой темой стала поддержки участников специальной военной операции и их родным, которые получили новые возможности для реализации.

«Особо прозвучала забота о многодетных семьях. В Московской области несколько лет назад их было порядка 40 тысяч, а сейчас 110. Рост очень заметный», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что среди таких семей очень велик спрос на льготную ипотеку, которую Путин продлил до 2030 года. Кроме того, большой запрос сохранился на возможности занятия в кружках детям многодетных семей. По этому вопросу президент также высказался.

Новые возможности

Послание президента Федеральному собранию внимательно слушали и главы новых регионов России. Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал выступление президента инструкциями к действию, а поддержку федерального центра — новым инструментом.

«Для нас является важным развитие городов и муниципалитетов. Прежде всего это связано с теми инструментариями, которых мы раньше были лишены. Я говорю об инфраструктурных кредитах. Для нас это особенно актуальный вопрос, так как города сейчас возрождаются», — заявил Пушилин.

Путин в обращении Федеральному собранию призвал разработать мастер-план по развитию территорий для 200 крупных и малых городов, а также 2000 небольших населенных пунктов. Федеральный центр предоставит финансирование на проведение этих работ, направленных, в том числе на расширение возможностей муниципалитетов.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал тезисы Путина четко поставленными задачами, которые необходимо реализовать для дальнейшего развития России.

«Президент много говорил про обычных людей, тех, кто сплотился вокруг российского флага. Та сплоченность, которую мы сегодня можем наблюдать, — дорогого стоит. И мы, в ЛНР, это чувствуем особенно — нам помогает в буквальном смысле слова вся страна, — отметил он.

Модернизация элит

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил идею президента России о запуске специальной учебной программы по подготовке участников специальной военной работы на гражданской службе «Время героев». Она начнется уже 1 марта.

«В России давно назрел вопрос модернизации элиты. Особенно остро он встал после начала СВО: размытая позиция по отношению к важнейшим задачам государства стала вызывать резкое общественное неприятие», — напомнил Сальдо.

Он добавил, что за два года российское общество очистилось от чужеродных элементов и на передний план вышли воин и волонтеры.

«Я бы очень хотел, чтобы участники кадровой программы „Время героев“ как можно скорее пришли на работу в Херсонскую область. Кому, как не им, решать сложнейшие задачи управления в регионе, на территории которого идут боевые действия. Мы с нетерпением ждем их и очень на них рассчитываем», — признался Сальдо.

Развитие страны

Поддержка многодетных семей, строительство школ, ремонты больниц и развитие инфраструктуры необходимы Запорожской области, которая много лет жила без какой-либо поддержки властей. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий.

«После послания президента понимаешь, насколько масштабным будет развитие нашей страны, насколько фундаментальные решения будут приняты и сколько заботы и внимания к каждому вопросу. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению всех озвученных задач, к реализации всех целей», — подчеркнул он.

Помощь регионам

Президент Путин в своем послании заявил, что призвание власти — это помогать. Он подтвердил делом, объявив о беспрецедентной мере поддержки регионов. Об этом «360» заявил член Совета Федерации от Брянской области Вадим Деньгин.

Он напомнил, что глава государства объявил о списании задолженности субъектов и перенаправление этих средств на инвестиции и инфраструктурные объекты.

«Деньги внедрят в экономику регионов. Для тех, чей бюджет находится в дефиците, — это серьезное подспорье. Это позволит им вздохнуть и перераспределить средства на жизненно важные отрасли», — отметил собеседник.

Деньгин добавил, что это решение повысить роль муниципальных образований.