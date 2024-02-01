Новые законы вступают в силу в России с 1 февраля 2024 года

В России с февраля вступают в силу несколько новых законов и правил. В основном второй месяц зимы порадует жителей волной индексаций пенсий, повышением социальных пособий и ростом зарплат. Что еще изменится для россиян — в материале «360».

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Индексация пенсий

Повышение льготных пенсий

С 1 февраля 2024 года льготным категориям пенсионеров проиндексируют выплаты на 7,4-7,5%. Размер пенсии увеличат за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Их проиндексируют аналогично страховым выплатам для неработающих пенсионеров с 1 января.

Пенсионеры из льготных категорий населения — ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и инвалиды.

Например, инвалиды первой группы будут получать 5330 рублей, второй группы и дети-инвалиды — 3806 рублей, а третьей — 3047 рублей.

Global Look Press

Увеличение выплат по возрасту

Также с начала февраля повысят выплаты пенсионерам, которым в январе 2024 года исполнилось 80 лет. Они смогут получить двойную фиксированную часть страховой пенсии.

Выплата для отметивших юбилей россиян составит более 16 269 рублей. Для сравнения: в 2023-м средний показатель был примерно 15 тысяч.

Помимо этого, 80-летний пенсионер сможет ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 1200 рублей. В этом случае трудоспособный неработающий родственник должен оформить в Социальном фонде уход за своим пожилым членом семьи. В частности, это могут сделать несовершеннолетние внуки от 14 лет.

Двойная пенсия за выслугу лет

Российские пенсионеры тоже могут получить вторую выплату от выслуги лет, если они продолжают работать по своей специальности после выхода на пенсию. Для этого необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла, а также соответствовать определенным требованиям.

Пенсию начислят без учета фиксированной выплаты. Если россиянин подал заявление в течение января и прошел по всем условиям, то вторую начнут перечислять с февраля 2024-го.

Вторая выплата будет приходить с прибавкой, так как в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,5%.