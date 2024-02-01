01 февраля 2024, 00:18
Тюрьма для коллекторов, повышение зарплат и пенсий. Что изменится для россиян с 1 февраля
Новые законы вступают в силу в России с 1 февраля 2024 года
В России с февраля вступают в силу несколько новых законов и правил. В основном второй месяц зимы порадует жителей волной индексаций пенсий, повышением социальных пособий и ростом зарплат. Что еще изменится для россиян — в материале «360».
Индексация пенсий
Повышение льготных пенсий
С 1 февраля 2024 года льготным категориям пенсионеров проиндексируют выплаты на 7,4-7,5%. Размер пенсии увеличат за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Их проиндексируют аналогично страховым выплатам для неработающих пенсионеров с 1 января.
Пенсионеры из льготных категорий населения — ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и инвалиды.
Например, инвалиды первой группы будут получать 5330 рублей, второй группы и дети-инвалиды — 3806 рублей, а третьей — 3047 рублей.
Увеличение выплат по возрасту
Также с начала февраля повысят выплаты пенсионерам, которым в январе 2024 года исполнилось 80 лет. Они смогут получить двойную фиксированную часть страховой пенсии.
Выплата для отметивших юбилей россиян составит более 16 269 рублей. Для сравнения: в 2023-м средний показатель был примерно 15 тысяч.
Помимо этого, 80-летний пенсионер сможет ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 1200 рублей. В этом случае трудоспособный неработающий родственник должен оформить в Социальном фонде уход за своим пожилым членом семьи. В частности, это могут сделать несовершеннолетние внуки от 14 лет.
Двойная пенсия за выслугу лет
Российские пенсионеры тоже могут получить вторую выплату от выслуги лет, если они продолжают работать по своей специальности после выхода на пенсию. Для этого необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла, а также соответствовать определенным требованиям.
Пенсию начислят без учета фиксированной выплаты. Если россиянин подал заявление в течение января и прошел по всем условиям, то вторую начнут перечислять с февраля 2024-го.
Вторая выплата будет приходить с прибавкой, так как в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,5%.
Индексация маткапитала и пособия по беременности
Значительное увеличение маткапитала
С начала февраля проиндексируют практически все социальные выплаты и пособия.
Так, размер материнского капитала на первого ребенка увеличат на 44 тысячи рублей, а сумму выданного и еще неиспользованного сертификата на второго ребенка — на 58 тысяч.
Размер выплаты на первого ребенка достигнет 631 тысячи, на второго — 834 тысяч рублей.
Если семья не использовала всю сумму своего сертификата, то оставшуюся часть тоже проиндексируют на 7,5%. Допустим, если на нем осталось 300 тысяч рублей, то к концу 2024 года сумма увеличится до 322 500 рублей.
Индексация пособий по беременности и родам
Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам теперь вырастет до 564 тысячи рублей.
Субсидии по временной нетрудоспособности составят максимум 122 808 рублей при условии трудового стажа не менее восьми лет.
Изменения в правилах кредитования
Напоминания от банков
Несколько правил и законов вступят в силу в банковской сфере с 1 февраля. Так, по новым требованиям финансовая организация в обязательном порядке будет сообщать клиенту о том, что его вклад скоро закроют.
Бесплатное оповещение кредитор должен отправлять за пять дней до завершения срока.
Новые санкции для коллекторов
С февраля коллекторы смогут попасть под уголовную ответственность за нарушение прав должника и его семьи. Сотрудников кредитной организации могут лишить свободы на срок до двух лет за угрозы физического насилия, порчу имущества и клевету.
Согласно поправкам, коллекторы не имеют права связываться с должником в рабочие дни с 22:00 до 08:00. Также им запрещено беспокоить клиентов с задолженностью в выходные и праздничные дни с 20:00 до 09:00 по местному времени.
Тем не менее назначать личные встречи с должниками коллекторы могут, но только один раз в неделю.
Отказ от дополнительных услуг по кредиту
Последнее правило, вступающее в силу с 1 февраля, увеличит время отказа от дополнительных услуг кредитования. После заключения кредитного договора заемщик в течение 30 дней может отказаться от допуслуг и страховок, которые ему навязали сотрудники финансовой организации. Сейчас «период охлаждения» составляет 14 дней.
Ежегодное повышение зарплат от всех работодателей
В январе 2024 года государство увеличило заработные платы для сотрудников различных отраслей, в основном это затронуло бюджетников. Размер индексации зависит от сферы занятости и колеблется в пределах 4,5–9,8%.
Повышение зарплаты коснулось сотрудников силовых структур, военнослужащих, работников МЧС и силовых ведомств, педагогов, работников социальных учреждений и сферы культуры, медицинского персонала, сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора, а также работников сельского и лесного хозяйств.
Обязанность проводить индексацию заработной платы распространяется на все организации, в том числе частных фирм, индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, вида деятельности и налогового режима.
Конкретные правила и сроки установления размеров индексации каждый работодатель определяет самостоятельно. Обычно повышение происходит с начала февраля или марта каждого года. Главное условие — размер индексации не должен быть ниже реального роста цен на потребительские товары.
Поправки в закон о гостайне
Россиян, имеющих иностранное гражданство, ВНЖ и счета за границей, не допустят к государственной тайне. Такой закон тоже вступает в силу 1 февраля.
Президент получит право изменять установленный порядок допуска к гостайне во время чрезвычайного положения, мобилизации и военного положения.
Также новые нормы предусматривают ограничения права на выезд российских парламентариев, имеющих допуск к гостайне и совершенно секретным сведениям. Разрешение депутаты могут запросить только в экстренных случаях.
Под ограничения выезда и новые правила также могут попасть судьи и адвокаты — по решению Верховного суда и по согласованию с президиумом Совета судей.
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