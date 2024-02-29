Образование 29 февраля 2024, 19:42 Кадровую программу «Время героев» запустят в России для участников СВО Путин анонсировал запуск кадровой программы «Время героев» для участников СВО РИА «Новости»

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В России с 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут подать заявку для участия в первом потоке специальной кадровой программы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Назовем ее „Время героев“. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, а также конкурс „Лидеры России“», — пояснил глава государства.

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Путин напомнил, что выпускники упомянутых им программ занимают высокие позиции во многих сферах, в том числе министерские и губернаторские посты.

«Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности», — добавил президент.

Он обратил внимание, что в проекте должны участвовать проявившие лучшие качества люди, которые на деле показали, как умеют вести за собой.

Учеба в проекте стартует в ближайший месяц, уточнил Путин. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства и регионов, администрации президента, министерств и ведомств, а также главы крупнейших компаний России.

В послании Федеральному собранию глава государства отмечал, что относит к настоящей элите России воинов и тружеников.