28 февраля 2024, 13:34
Запрет на увольнение и конфискация имущества. Какие законы введут в России с марта
Спикер ГД Володин: в марте 2024 года вступят в силу новые законы
В России введут требования к местам продажи животных, запретят увольнять одиноких родителей, конфискуют имущество некоторых преступников и вне очереди предоставят владельцам аварийного жилья квартиры по соцнайму. Новые законы перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Весной начнет действовать так называемый закон о негодяях. Суд сможет в качестве дополнительного наказания конфисковывать имуществе осужденных за преступления против безопасности России и, по словам Володина, лишать их почетных званий.
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«Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из‑за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО», — сказал он.
Работодателям запретят увольнять одиноких родителей детей младше 16 лет. Спикер Госдумы заявил, что это защитит семьи и заставит компании осознавать свою ответственность.
Новым законом введут требования к содержанию животных в местах их продажи, чтобы избежать их нахождение в плохих условиях. Другая норма позволит малоимущим собственникам аварийного жилья без очереди претендовать на заключение договора соцнайма. Региональным властям разрешат устанавливать стандарты транспортного обслуживания.
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