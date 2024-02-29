Общество 29 февраля 2024, 16:24 Волынец назвала чрезвычайно важным решением запустить в России нацпроект «Семья»

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала чрезвычайно важным решением запустить в России нацпроект «Семья». Ее слова передал RT.

Как уточнила детский омбудсмен, до сегодняшнего выступления Владимира Путина тема семейной политики в стране не была обособлена. На ее взгляд, нацпроект «Семья» может стать платформой, направленной на разработку и принятие стратегических решений в сфере укрепления института семьи.

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«Основной акцент должен быть сделан именно на многодетные семьи как гарантию демографического развития, а значит и суверенитета страны», — сказала Волынец.

Ранее президент РФ объявил о запуске нового национального проекта «Семья».