Подмосковье 01 марта 2024, 16:24 Обязательную маркировку сельхозживотных ввели в Подмосковье с 1 марта Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных вступили в силу 1 марта во всей России. Подробнее об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

«Сейчас в Подмосковье учтено более 111 тысяч голов крупного рогатого скота, 22 тысячи голов мелкого рогатого скота, 224 тысячи голов свиней, восемь миллионов птиц и две тысячи лошадей. Работа по внесению животных продолжается на постоянной основе. С 1 марта для первично маркируемых сельскохозяйственных животных вводится обязательная федеральная маркировка. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции в регионе», — сообщил Мурашов.

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Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

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