Эксклюзив 29 февраля 2024, 21:19 «Надо укреплять семью». Отец Киприан поддержал цели новых нацпроектов Отец Киприан: главным нацпроектом России является поддержка семей

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Самой главной темой из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию является поддержка семей в России. На это «360» указал отец Киприан (Валерий Бурков), член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», Герой Советского Союза.

«Надо укреплять семью. Надо, чтобы семья стала многодетной, это должно стать нормой. Главное — это все меры поддержки. Это вопрос выживания нашего государства. Мы должны умножаться, а не таять на глазах», — сказал он.

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Вторым по важности озвученным президентом нацпроектом отец Киприан назвал «Молодежь России», посвященный поддержке молодых россиян и будущему страны.

«Молодежь — это наше будущее. В 90-е годы ее бросили на самотек и долго ею не занимались. Сейчас такая работа ведется и молодежь выделили как отдельный проект. Это очень важно», — отметил собеседник издания.

Проект «Кадры» Бурков назвал третьим требующим внимания вопросом для развития России.

«Кадры решают все. Особенно те, которые, защищая нашу страну, проявили высокие, духовно-нравственные идеалы, которые живут в их душе», — резюмировал он.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск новых национальных проектов. Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей.