Мир 17 июля 2023, 22:17 Чаша переполнилась. Почему Россия вышла из зерновой сделки и кто при этом останется в минусе Финансовый аналитик Плотников: Россия давно намеревалась выйти из зерновой сделки Freepik

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Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Страна готова вернуться к реализации соглашения, если стороны выполнят поставленные ей условия. До сих пор участники черноморской инициативы играли по своим правилам, что и привело к отмене договоренностей. Какова дальнейшая судьба сделки — в материале «360».

1 Конец зерновой сделки Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет продлевать соглашение. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент, истекает срок 17 июля», — привел его слова ТАСС. Песков обратил внимание, что озвученные Россией условия по черноморской инициативе не выполнили. Если ситуация изменится, возможно возвращение к реализации сделки. РИА «Новости» Россия, уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова, уже уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Позже в министерстве добавили, что российская сторона отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море и объявила о сворачивании гуманитарного коридора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обсудить судьбу инициативы с Путиным. Тему также поднимут в разговоре главы внешнеполитических ведомств двух стран Хакан Фидан и Сергей Лавров. Само соглашение турецкий лидер счел примером успешной дипломатии. Договоренности, заметил он, не дали произойти продовольственному кризису. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение по зерновой сделки с российской стороны окончательное. Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Украины, Турции и ООН. Пакетная часть договоренности предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, рассчитанном на три года. Сотрудничество предусматривало разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и ряд других шагов. РИА «Новости» Куда вывозится зерно и продовольствие с Украины в рамках Черноморской инициативы. / РИА «Новости» РИА «Новости» Куда вывозится зерно и продовольствие с Украины в рамках Черноморской инициативы. / РИА «Новости»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИмЭМО РАН Владимир Оленченко и мировой финансовый аналитик Андрей Плотников рассказали о выгоде и убытках стран — участниц зерновой сделки и игре, которую может вести Эрдоган.

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Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Политолог Оленченко: выполнить условия России по зерновой сделке легко Выгода и убытки стран — участниц сделки Турция Выгоду от зерновой сделки, безусловно, получала Турция, поскольку основной маршрут проходил через проливы, которые контролирует турецкое правительство. Они, по сути, регулировали движение судов и взимали плату за прохождение через их территорию. Прекращение сделки означает прекращение поступления платежей. РИА «Новости» Украина Государство вывозило зерно и получало за это деньги. Впоследствии либо сама Украина, либо кто-то другой решали, куда эти средства можно направить. Но, судя по всему, деньги не направляли на улучшение благосостояния населения, поскольку за год действия этой сделки каких-либо радикальных улучшений [жизни] населения ни в [сфере] ЖКХ, ни в ценах не произошло. Значит, выручка пошла не на благо населению. А куда — это вопрос, который надо адресовать нынешнему политическому руководству Украины. Россия Россия взяла на себя обязательство обеспечить безопасность проводимой сделки. Также государство настаивало на том, чтобы России предоставили возможность в рамках зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в те страны, где действительно ощущается дефицит продовольствия, в основном, — это страны Африки. К сожалению, эти условия другие участники соглашения не выполнили. Поэтому Россия здесь отказывается от своего благородного мотива — обеспечение сделки без особой видимой выгоды. ООН Организация объединенных наций выступала как инициатор того, что надо организовать поступление и вывоз зерна в пользу стран, где ощущается дефицит продовольствия. К сожалению, эту функцию организация не выполнила, так как основное зерно «оседало» в странах Евросоюза или уходило за его пределами. Тот процент, который действительно поступил нуждающимся странам, находится в пределах однозначных цифр. В данном случае ООН не решила поставленной задачи, но с точки зрения авторитета на мировой арене потеряла она немного. Организация не могла обеспечить паритетное выполнение сделки. РИА «Новости» «Режим рубильника» Если другие стороны соглашения выполнят пять условий, которые Россия выдвинула на восстановление сделки, то мы будем готовы вернуться к сотрудничеству. Условия легко выполнимые, поскольку связаны с санкционным режимом — в частности, с отключением [российских банков от платежной системы] SWIFT. Подвох со стороны других участников сделки заключался в том, что страны Запада говорили, мол, пусть сделка выполняется, а они подумают, как выполнить российские требования. Нечистоплотность видна в том, что все эти действия ввели «режимом рубильника». Запад отключил российские банки от SWIFT и начал думать, что же делать дальше. Просто включить его и все. Это дело, скажем, не 10 минут, но в пределах часа это можно сделать. Так же просто можно решить и выполнить другие российские условия и требования. Freepik

3 Финансовый аналитик Плотников: игра Эрдогана и продолжение поддержки Украины со всех сторон Кто пострадает от прекращения зерновой сделки Больше всего после прекращения соглашения пострадают Турция, Восточная Европа и Китай. Именно эти регионы напрямую зависят от зерновой сделки и прочувствуют последствия ее завершения, так как получают ее первыми в большем процентном соотношении, нежели другие страны. В выигрыше после прекращения соглашения вряд ли кто-то окажется: одни не дополучат, другие не продадут и не получат определенную прибыль. Поэтому выигрышных сторон здесь быть не может. Выход России из контракта инициировали еще месяца три-четыре назад. Но тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно упрашивал Путина оставаться в сделке, может быть, за какие-то свои определенные бенефиты. Однако мысль такова, что Россия уже в течение полугода намеревалась выйти из соглашения, но постоянно откладывала этот момент. Freepik Планы Эрдогана Естественно, Эрдоган старается подбодрить сейчас свое население и хотя бы сказать, <...> что, возможно, сделку будут расширять, а переговоры между главами государства все равно случаются. Но не думаю, что сделку решат перезаключить, особенно после сегодняшних действий на Крымском мосту. А президент Турции, как обычно, ведет двойную или даже тройную игру и действует сейчас как истинный политик. Турция нехило зарабатывала на зерновой сделке, ведь все зерно шло через пролив Босфор, где устанавливали свои пошлины на въезд и выезд. Турки могли полностью контролировать этот маршрут. Эрдогана в прекращении соглашения беспокоит тот факт, что он значительно потерял в управлении государством и даже влиянии на весь мир. Потому что из-за зерновой сделки можно трактовать свои условия как Америке, так и Украине с Россией. Сейчас он, пусть и временно, лишился такого сильного и хорошего рычага. РИА «Новости» Теракт на Крымском мосту Подрыв Крымского моста могли совершить с помощью беспилотников турецкого производства. Это уже второй нож в спину России от Турции за небольшой промежуток времени. Первый — когда Эрдоган отпустил главнокомандующих «Азова»* на Украину и отдал их главе государства Владимиру Зеленскому. Конечно, подрыв моста может влиять на расторжение зерновой сделки. Скорее всего, и влияет. Дискомфорт без соглашения и инициатива восстановления Украина потеряет довольно неплохие деньги из-за продажи [зерна]. Но, естественно, отказываться от Украины ни Европа, ни США не будут — слишком уж много они денег в нее инвестировали. Экономики Франции, Германии, Испании и Соединенных Штатов от Украины не будут отворачиваться из-за зерна. РИА «Новости» Для России единственным дискомфортом могут стать повышенные цены на пшеницу на мировых финансовых рынках. Гуманитарный коридор вряд ли закроют или полностью прекратят его работу, так как это международная инициатива. Инициатива по восстановлению сделки, возможно, будет не с российской стороны, а с западной либо турецкой. Сейчас у России есть свой рычаг, и это сделали для того, чтобы получить какие-то свои определенные преференции. *Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.