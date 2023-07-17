Мир 17 июля 2023, 18:06 Решение об отказе России от зерновой сделки назвали окончательным Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил об окончательном завершении зерновой сделки РИА «Новости»

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Решение России о непродлении зерновой сделки окончательное, дальнейшие переговоры по черноморской инициативе вряд ли возможны. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Да, окончательное», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о решении российской стороны о непродлении зерновой сделки.

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Полянский добавил, что ему неизвестно о возможности ведения переговоров по этой теме.

Министерство иностранных дел России объявило, что окончательное функционирование черноморской инициативы произойдет в ближайший вторник, 18 июля.

Начиная с этого дня, Россия отзовет гарантии безопасности судоходства, свернет гуманитарный коридор и восстановит режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Дипломаты напомнили, что за год работы ни одно из пяти требований российской стороны, прописанных в меморандуме с ООН, так и остались невыполненными. В МИД заявили, что виной тому стал саботаж со стороны западных стран, санкции которых не позволили реализовать все условия. При этом Россия готова рассмотреть возможность возобновление зерновой сделки после их выполнения.