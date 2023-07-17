17 июля 2023, 18:06
Решение об отказе России от зерновой сделки назвали окончательным
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил об окончательном завершении зерновой сделки
Решение России о непродлении зерновой сделки окончательное, дальнейшие переговоры по черноморской инициативе вряд ли возможны. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Да, окончательное», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о решении российской стороны о непродлении зерновой сделки.
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Полянский добавил, что ему неизвестно о возможности ведения переговоров по этой теме.
Министерство иностранных дел России объявило, что окончательное функционирование черноморской инициативы произойдет в ближайший вторник, 18 июля.
Начиная с этого дня, Россия отзовет гарантии безопасности судоходства, свернет гуманитарный коридор и восстановит режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
Дипломаты напомнили, что за год работы ни одно из пяти требований российской стороны, прописанных в меморандуме с ООН, так и остались невыполненными. В МИД заявили, что виной тому стал саботаж со стороны западных стран, санкции которых не позволили реализовать все условия. При этом Россия готова рассмотреть возможность возобновление зерновой сделки после их выполнения.
Россия
ООН
зерновая сделка
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