Более одного миллиона тонн продукции вывезли с Украины за август в рамках зерновой сделки

Совместный координационный центр разрешил еще шести судам с 121 тысячью тонн на борту 30 августа покинуть украинские порты. По информации ООН, всего с 1 по 29 августа из портов Украины отправилось 122 судна с 1,2 миллиона тонн продукции на борту.

Сухогруз Seajoy, перевозящий 64 тысячи тонн кукурузы, и Michalis с 33 тысячами тонн кукурузы 30 августа отправятся в Испанию. Судно Lady Zehma (три тысячи тонн кукурузы) и Simas (15 тысяч тонн пшеницы) — в Италию. Сухогрузы Afanasiy Matyushenko и Saffet Aga перевезут в Турцию 3,2 тысячи тонн кукурузы и три тысячи тонн пшеницы. Об этом написала газета «Коммерсант».

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 выходящих из них», — сказано в сообщении ООН.

Минобороны Турции в конце августа сообщило, что украинские порты покинуло 51 судно с 650 тысячами тонн продукции. По информации Минобороны России от 22 августа, из черноморских портов всего вышло 31 судно с 689 тысячами тонн продовольствия на борту.

Российская и украинская стороны при содействии ООН и Турции заключили продовольственную сделку 22 июля.