Мир 14 июля 2023, 01:38 Власти Турции заявили, что дали объяснения России по передаче командиров «Азова» Украине Правящая партия Турции заявила, что дала объяснения России по передаче командиров «Азова» РИА «Новости»

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Турецкая сторона разъяснила России детали по вопросу передачи главарей «Азова»* Украине. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в беседе с телеканалом Habertürk.

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Турции и России. — прим. ред.) нет», — заявил Челик.

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Политик не стал уточнять, когда и при каких условиях были приведены доводы официальной Анкары.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет лично побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу передачи боевиков Киеву. По его словам, это случится во время их личной встречи в августе. Он отметил, что после случившегося Москва сделала ряд заявлений, однако обстановка перешла на позитивный лад, когда детали разъяснили.

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.