14 июля 2023, 01:38
Власти Турции заявили, что дали объяснения России по передаче командиров «Азова» Украине
Правящая партия Турции заявила, что дала объяснения России по передаче командиров «Азова»
Турецкая сторона разъяснила России детали по вопросу передачи главарей «Азова»* Украине. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в беседе с телеканалом Habertürk.
«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Турции и России. — прим. ред.) нет», — заявил Челик.
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Политик не стал уточнять, когда и при каких условиях были приведены доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет лично побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу передачи боевиков Киеву. По его словам, это случится во время их личной встречи в августе. Он отметил, что после случившегося Москва сделала ряд заявлений, однако обстановка перешла на позитивный лад, когда детали разъяснили.
*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.
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