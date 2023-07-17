Мир 17 июля 2023, 14:02 Эрдоган пообещал обсудить с Путиным будущее зерновой сделки Эрдоган пообещал обсудить с Путиным продление зерновой сделки до встречи в августе РИА «Новости»

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Зерновая сделка вошла в историю как успех дипломатических усилий. Поэтому важно обеспечить ее продолжение. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что верит в заинтересованность президента России Владимира Путина в продлении соглашения, поэтому этот вопрос обсудят в самое ближайшее время.

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«Я считаю, что президент России [Владимир] Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста. Мы тоже предпримем шаги, чтобы поговорить с господином Путиным по телефону, не дожидаясь личной встречи в августе», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что зерновую инициативу также обсудят главы внешнеполитических ведомств двух стран Хакан Фидан и Сергей Лавров. Точную дату переговоров он не назвал.

Турецкий лидер подчеркнул, что намерен сделать все, чтобы зерновая сделка продолжила работать без перебоев.

Россия направила официальное уведомление Украине, Турции и ООН об отказе в продлении зерновой сделки, срок которой истекает в понедельник, 17 июля. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о приостановке зерновой сделки и возвращения в нее после выполнения всех обязательств, которые взяла на себя ООН.