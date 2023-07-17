Мир 17 июля 2023, 13:19 Россия сообщила об отказе продления зерновой сделки всем участникам Захарова: Россия сообщила Турции, Украине и ООН об отказе продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Турция, Украина и Секретариат ООН получили официальные уведомления российской стороны об отказе продления зерновой сделки. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она добавила, что детальные разъяснения российской позиции внешнеполитическое ведомство опубликует позднее.

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«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки», — заявила Захарова.

Понедельник, 17 июля, стало последним днем действия зерновой сделки, напомнил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не исключал возвращения к соглашению, но после выполнения своих условий, которые на всем протяжении действия договоренностей так и не реализовались.

В рамках подписанного соглашения ООН взяла на себя обязательства снять ограничения на поставку сельскохозяйственного оборудования в Россию, предоставить возможность Россельхозбанку подключиться к системе SWIFT, а также добиться возвращения страхования судов с российскими сельхозпродуктами и обеспечить запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Но ни с одним из пунктов организация не справилась.