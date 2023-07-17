Важное 17 июля 2023, 14:42 Россия заявила о следующих шагах после отказа от зерновой сделки МИД: Россия отозвала гарантии безопасности для судов в Черном море РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море и объявила о сворачивании гуманитарного коридора после возражения о продлении зерновой сделки. Об сообщили в министерстве иностранных дел.

В ведомстве заявили, что в северо-западной акватории Черного моря восстановлен режим временно опасного района. Кроме того, российская сторона вышла из Совместного координационного центра в Стамбуле.

Реклама

«Без участия России „черноморская инициатива“ прекращает свое функционирование с 18 июля», — заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что в рамках «черноморской инициативы» участники подписали два соглашения, которые шли в едином пакете. Но спустя год меморандум Россия — ООН так и не заработал, хотя экспорт сельхозпродукции Украины начался спустя неделю после подписания.

Реализации выполнения условий России помешали рестрикции со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Эти решения оставили заблокированными банковские платежи, страхование и транспортную логистику по поставкам запчастей для сельскохозяйственных машин. Все пять пунктов меморандума остались нереализованными.

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „черноморской инициативы“ теряет смысл», — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия готова рассмотреть восстановление сделки только при условии получения конкретных результатов выполнения своих требований.