Важное 17 июля 2023, 11:59 Кремль заявил о прекращении зерновой сделки Представитель Кремля Песков: действие зерновой сделки прекращается РИА «Новости»

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Действие зерновой сделки прекращается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия сможет вернуться к ней, но на определенных условиях, сообщил ТАСС.

«Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля», — сказал представитель Кремля.

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Песков обратил внимание, что часть черноморских договоренностей, касающихся России, так и остались не выполнены. Поэтому действие сделки прекращается, подчеркнул он.

По его словам, Россия вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российскую часть сделки выполнят.

Зерновая сделка представляет пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Соглашение об экспорте зерна Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна.

Россия неоднократно заявляла, что часть пунктов соглашений не выполняется. В частности, зерно не направляют преимущественно в беднейшие страны, которые остро в этом нуждаются.

В начале марта этого года в МИД заявили, что зерновая сделка не работает, а Запад фактически саботирует российскую часть договоренностей. Так, остались в действии односторонние санкции, которые затрудняют страхование и обслуживание в портах российских судов с продовольствием. Под ограничительными мерами остался «Россельхозбанк». Не решили и вопрос с поставками удобрений из России.