Мир 17 июля 2023, 16:28 Зерновую сделку назвали исторической Президент Турции Эрдоган назвал зерновую сделку примером успешной дипломатии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зерновое соглашение России, ООН, Турции и Украины вошло в историю как пример успешной дипломатии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привел ТАСС.

«Исполняемая год „черноморская инициатива“ вошла в историю как пример успешной работы дипломатов. Благодаря сделке с Украины вывезли более 33 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, что не позволило произойти продовольственному кризису», — сказал турецкий лидер.

Реклама

Эрдоган отметил, что Турция якобы до последнего предпринимала все усилия по продлению зерновой сделки.

В понедельник МИД России объявил, что зерновая сделка прекращает свое действие с 18 июля, писал RT. В ведомстве объяснили, что условия соглашения для российской стороны остались невыполненными, из-за чего его продление соглашения потеряло всякий смысл.

Ранее Эрдоган пообещал обсудить с Путиным продление зернового соглашения на личной встрече в августе.