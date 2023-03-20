Власть 20 марта 2023, 15:58 Путин рассказал, при каком условии Россия бесплатно поставит зерно в Африку Президент Путин: Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку РИА «Новости»

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Если через 60 дней РФ не продлит действие зерновой сделки, то поставит зерно нуждающимся африканским странам бесплатно, рассказал президент Владимир Путин. С таким заявлением он выступил на парламентской конференции «Россия — Африка», сообщил Telegram-канал «Смотри».

Глава государства напомнил, что из украинских портов вышло 827 судов с зерном. Только 1,3 миллиона тонн зерновых направили в беднейшие государства Африки, а почти 45% ушло «в сытые европейские страны».

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«За это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн», — напомнил Владимир Путин.

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Он допустил, что российская сторона может не продлить действие зерновой сделки через 60 дней. В этом случае РФ поставит зерно в нуждающиеся африканские страны бесплатно, подчеркнул президент. Зал встретил его слова аплодисментами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что продление соглашения зависит от исполнения условий меморандума, подписанного при участии организации. Дипломат уточнил, что необходимо отменить ограничения на допуск отечественных сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок.