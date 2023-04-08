Мир 08 апреля 2023, 23:14 «Транснациональная коррупция». Почему европейские фермеры бастуют против ввоза украинского зерна Политолог Дудчак: зерновая сделка стала примером транснациональной коррупции Freepik

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Тысячи фермеров в Румынии устроили акцию протеста против политики властей Евросоюза, поддерживающих украинских производителей зерна в ущерб остальным странам. Ранее польские фермеры, также недовольные этой ситуацией, добились прекращения импорта украинских зерновых в республику. Как получилось, что гуманитарная зерновая акция обернулась кошмаром для местных фермеров, поставив их на грань разорения, «360» рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

Почему фермеры недовольны

Государства, граничащие с Украиной, открыли гуманитарные транспортные коридоры в прошлом году — после начала спецоперации. Это было сделано для экспорта сельхозпродукции в третьи страны. То есть украинское зерно должно было отправиться дальше, но схема почему-то не сработала, и зерно осталось в этих странах. Это, в свою очередь, вызвало перенасыщение рынка и падение цен на местную продукцию. Европейские фермеры вынуждены продавать свои товары по низким ценам, к тому же это происходит на фоне роста стоимости удобрений и электроэнергии.

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Недовольство из-за сложившейся ситуации уже высказали в Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии. Накануне митинговали румынские фермеры. Акции протеста прошли в 18 уездах, включая Бухарест. В столице аграрии на несколько часов заблокировали дороги сотнями тракторов.

При этом зерновая сделка уже много месяцев остается одной из главных тем, обсуждаемых европейскими чиновниками и международными общественными организациями. Согласно их заявлениям, думают они прежде всего о бедных странах, где есть проблемы с продовольствием. Однако по итогам прошлого года, как ранее заявил президент России Владимир Путин, из общего объема вывезенного из Украины зерна 45% ушло в европейские страны, и только около 3% — в Африку.

Коррупционная зерновая сделка

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, на практике оказалось, что зерновая сделка — это «пример транснациональной коррупции».

«Они (страны Запада — прим. ред.) говорили о голодающих детях Африки, а в результате только 2,6% вывезенного зерна попало в африканские страны. Понятно, что это был просто предлог для того, чтобы вывезти [зерно]. Но удивляет то, что в этом, получается, участвовали какие-то пока неизвестные еврочиновники, занимающие, наверное, высокие посты в странах Евросоюза и в европейских структурах. И этим людям в общем-то, все равно, что будет с производителями аграрной продукции европейских стран», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Дудчак обратил внимание, что западные чиновники настаивали на том, чтобы зерно шло именно морским путем, несмотря на огромные пробки из контейнеров, которые образовывались в приграничных территориях. По мнению политолога, это имело свои цели.

«Организовав эту схему с поставкой якобы зерна голодающим Африки через море, они разгрузили железнодорожные пути и тем самым дали возможность упростить схему поставок вооружений. То есть железные дороги были забиты тогда вагонами, а теперь получается, что они просто их расчистили для того, чтобы можно было поставлять оружие по суше. А зерно пошло по морю», — подчеркнул собеседник «360».

Кому выгодно разорение европейских аграриев

В сложившейся ситуации экономист видит некую закономерность. По его мнению, это может быть и четко продуманным планом по постепенному разрушению экономики Европы. Сначала США, заставив европейские страны участвовать в антироссийских санкциях, стали продавать им свой сжиженный газ, причем в несколько раз дороже, чем у себя на рынке. Теперь дело дошло до аграрного сектора.

«Теперь американцы будут поставлять [в ЕС] еще и зерно в ближайшем будущем, когда обанкротятся многие производители зерновых в самой Европе. Вот такая схема получается», — сказал Дудчак.

РИА «Новости»

Эксперт оценил потери европейских фермеров как очень серьезные. Чиновники выделяют некие суммы на компенсацию их потерь, но этих сумм явно недостаточно. В ближайшем будущем аграрии рискуют разориться из-за низких цен на их продукцию, которыми европейские власти сбивают продовольственную инфляцию. Следствием разорения может стать подорожание сельхозпродукции.

«Получается так, что после разорения этих производителей <…> зерно подорожает, потому что теперь вообще придется замещать эти объемы уже каким-то импортным [зерном], но уже непонятно, чьим», — сказал политолог, намекнув, вероятно, на американскую продукцию.

В итоге странам придется заплатить еще больше. К тому же, нужно будет трудоустраивать людей и поддерживать разоренные предприятия, пока они не восстановятся.

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Бизнес уходит из Европы

По мнению Дудчака, цели решать эту проблему у Европы нет.

Все это проводится в интересах Соединенных Штатов. Европейцы в лице руководителей европейских стран и тех, кто занимает административные должности, <…> действуют не в интересах европейских стран, а действуют в интересах Вашингтона, и у них это отлично получается. Александр Дудчак экономист и политолог

Дудчак добавил, что конкурентоспособность товаров из Европы падает по сравнению с американскими. И европейский бизнес уже начал искать более комфортные места для применения своих возможностей. В пример он привел президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее в сопровождении 60 бизнес-лидеров страны посетил Китай, желая укрепить с этой страной экономические связи.