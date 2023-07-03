Деньги 03 июля 2023, 13:45 Россельхозбанк все еще не подключили к SWIFT в рамках зерновой сделки — Песков Пресс-секретарь Песков: договоренность о подключении Россельхозбанка к SWIFT не исполнили РИА «Новости»

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Несмотря на условия зерновой сделки, Россельхозбанк до сих пор не подключили к межбанковской системе передачи информации и платежей SWIFT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на брифинге, что время еще есть, но надежд мало, сообщили «Известия».

«Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны. <…> Эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков заявил, что до истечения срока действия зерновой сделки осталось время, но надежд на исполнение обязательств немного.

Евросоюз ввел в 2022 году санкции и отключил российские банки от SWIFT. Официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что их снимут только после завершения спецоперации на Украине.

Чтобы Россия согласилась еще раз продлить зерновое соглашение, европейские чиновники начали обсуждать создание дочерней компании Россельхозбанка и ее подключение к системе.