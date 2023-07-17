Эксклюзив 17 июля 2023, 16:40 «Положение цугцванга». Теракт на Крымском мосту связали с окончанием зерновой сделки Политолог Ярошенко: теракт на Крымском мосту напрямую связан с окончанием зерновой сделки Скриншот видео

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Теракт, совершенный киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, напрямую связан с завершением зерновой сделки. Таким мнением поделился в комментарии «360» политолог Алексей Ярошенко.

«Украинская сторона, киевский режим, и их англосаксонские кураторы — они делают все возможное для того, чтобы загнать Россию в положение так называемого цугцванга, когда каждое следующее действие будет оборачиваться негативом вне зависимости от самого действия», — отметил он.

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Россию пытаются загнать в ситуацию, при которой ее положение будет только ухудшаться, указал Ярошенко. Удар по Крымскому мосту делает продление зерновой сделки невозможным для России, заявил собеседник «360».

«Какие могут быть сделки с террористами, если в очередной раз киевский режим себя как террористов показывает», — обратил внимание политолог.

Продлить сделку — значит утереться интересами

Он напомнил, что на самом высоком уровне не раз говорили о невыполнении условий «черноморской инициативы». Договоренности должны были обеспечить поставку продовольствия в беднейшие государства Африки, но они получили лишь 3,5% от вывезенного, а остальное досталось недружественным странам Запада и Европы, сообщил Ярошенко.

«С этой точки зрения нас загоняют в положение, когда продлить зерновую сделку — значит утереться своими интересами и в очередной раз смириться с тем, что нас водят за нос и договоренности с нами не соблюдают. И те, с кем мы заключаем эти договоренности, на самом деле террористы, которыми они являются», — указал собеседник «360».

Отказ ударит по партнерам

Однако не продлить зерновую сделку для России означает нанести удар по своему ключевому партнеру — Китаю, продолжил политолог. КНР как экспортер и импортер получает до четверти прибыли от этих договоренностей, пояснил Ярошенко.

Кроме того, окончание «черноморской инициативы» ударит по Турции. Хотя ей далеко до статуса дружественной России страны или партнера, республика выполняет важные для РФ логистические функции, отметил специалист.

Вот в интересах этих двух стран, получается, России придется либо переступить и смириться с тем, что мы имеем дело с террористами. И отношения с партнерами, которые надо сохранять, — они важнее, чем наш имидж и то, что с нами не считаются на международной арене. Алексей Ярошенко политолог

«Либо мы с этим закончим, и не будем этого делать, и все же покажем, что умеем отвечать симметрично и умеем принимать сложные решения без лавирования, без подводных камней», — сказал Ярошенко.

Англосаксы руками киевского режима сделали все, чтобы Россия не могла продлить зерновую сделку ни при каких условиях, подчеркнул политолог. Запад стремится ослабить РФ в глазах партнеров и ударить по имиджу страны на мировой арене, пояснил собеседник «360».

«Ведь как будет представлено всему мировому сообществу, что Россия не продлевает зерновую сделку, выходит из зерновой сделки? Как-то, что Россия пренебрегает интересами беднейших стран. Вот так Запад это представит, поэтому повторюсь, нас загоняют в ситуацию цугцванга, и она достаточно опасна», — подвел итог Ярошенко.