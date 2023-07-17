Власть 17 июля 2023, 21:15 Захарова заявила, что руководство ООН провалило миссию по гарантиям зерновой сделки Захарова: руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения зерновой сделки РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения зерновой сделки. Об этом дипломат сообщила в эфире «Соловьев Live».

«К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация объединенных наций, здесь уже можно говорить непосредственно генсекретарь и секретариат под его началом, я думаю, это будет абсолютной правдой, провалили», — сказала Захарова.

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Она добавила, что международная организация много времени потратила на выполнение сделки, но данные России обещания так и не выполнили. При этом в ООН лишь выступали с «красивыми и правильными» речами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что сожалеет о решении России отказаться от продления зерновой сделки. Он признал, что у организации были сведения о том, что определенные препятствия на пути экспорта Россией продовольствия и удобрений сохранялись все это время.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение России о непродлении зерновой сделки окончательное, дальнейшие переговоры по черноморской инициативе вряд ли возможны.