Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:41 🎄 Яркий и непростой. Чем запомнился 2022 год «360» составил список самых главных событий 2022 года РИА «Новости»

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Накануне Нового года принято вспоминать год прошедший: что было хорошего, неожиданного, перевернуло жизнь и запомнилось больше всего. Уходящий 2022-й оказался непростым и неоднозначным, заставил весь мир как радоваться, так и переживать. Самые важные и яркие события в России и мире — в подборке «360».

1 Январь Протесты в Казахстане Второго января в Казахстане начались протестные акции из-за повышения цен на газ. Беспорядки вспыхнули в газодобывающем Жанаозене, затем перекинулись на Алма-Ату и другие города страны. Вооруженные люди громили и грабили магазины, учреждения, поджигали машины Военнослужащий Национальной гвардии Казахстана дежурит на одной из улиц в Астане / Sputnik После отставки правительства президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к лидерам стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Совет принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Российские миротворцы эвакуировали из страны более полутора тысяч человек. К 11 января беспорядки удалось полностью прекратить. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / РИА «Новости»

2 Февраль XXIV зимние Олимпийские игры в Китае С 4 по 20 февраля в Пекине проходили XXIV зимние Олимпийские игры. Почти три тысячи спортсменов разыграли 109 комплектов наград в семи видах спорта. Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной скафандр. Несмотря на жесткий прессинг российских спортсменов, запрет выступать под своим гимном и флагом, команда России вошла в десятку лидеров и завоевала 32 призовые медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Лыжники сборной России на церемонии награждения на Олимпийских играх 2022 года в КНР / РИА «Новости» Начало спецоперации на Украине Президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о специальной военной операции. Российская армия совместно с войсками Донецкой и Луганской народных республик начала наступление по четырем основным направлениям — с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга. Российские военные / РИА «Новости» «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал российский лидер в обращении к нации. Путин подчеркнул, что попытки Москвы договориться о нерасширении Североатлантического альянса на Восток оказались тщетными. Он также призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой, помня о том, что они «давали присягу народу, а не хунте».

3 Март Самый длинный подвесной мост Восемнадцатого марта через пролив Дарданеллы в Турции открыли самый длинный в мире подвесной мост «Чанаккале-1915». Он стал четвертым мостом через Турецкие проливы. Цена проезда по нему составляет 200 лир, или 12,20 евро. Число 1915 в названии моста связано с победой турецкого флота 18 марта 1915 года в Галлиполийской кампании. Длина основного пролета — 2023 метра, в честь столетия Турецкой Республики, которое будут отмечать в 2023 году. Мост «Чанаккале-1915» / Викимедиа

4 Апрель Умер Владимир Жириновский Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни. Политику было 75 лет. В начале февраля Жириновского госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице. Медики боролись за его жизнь, но состояние то становилось лучше, то вновь ухудшалось. РИА «Новости» Владимир Вольфич вошел в историю как один из самых ярких, одиозных, импульсивных и красноречивых политиков. Кроме того, он знаменит своими прогнозами по ситуации на Украине, многие из которых сбылись. Еще в 2006 году лидер ЛДПР предупреждал, что НАТО не нужна Украина, ведь истинная цель альянса — столкнуть Москву и Киев лбами. Выборы президента Франции Во Франции 24 апреля завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий лидер Пятой республики Эммануэль Макрон: он занимает этот пост с 2017 года. Его главной соперницей уже традиционно выступала ультраправый политик Марин Ле Пен. Однако через несколько месяцев французы вышли на протесты из-за политики Макрона, которая привела к заметному удорожанию жизни. Более 80% жителей страны уверены, что президент даже не старался справиться с ростом цен. Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА «Новости»

5 Май Евровидение-2022 С 10 по 14 мая в Турине прошел 66-й песенный конкурс «Евровидение», в котором приняли участие 40 стран. На первом месте оказалась украинская группа Kalush Orchestra, второе и третье завоевали представители Великобритании и Испании. Часть экспертов отмечали, что победу Украине присудили исключительно по политическим мотивам. Россию отстранили на второй день военной спецоперации, 25 февраля, чтобы не нанести «ущерб репутации» конкурса. В ответ российская сторона прекратила членство в Европейском вещательном союзе. Несмотря на присужденное первое место, Украина не сможет стать хозяйкой Евровидения-2023, «учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем». Группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Викимедиа Освобождение Мариуполя Двадцатого мая российская армия окончательно освободила Мариуполь. Украинские боевики, в том числе командир полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) Денис Прокопенко, сложили оружие и вышли из убежищ на территории комбината «Азовсталь». Всего с 16 мая с территории предприятия в плен сдались 2439 украинских военных. После атак ВСУ в городе оказалось разрушено около15% жилых домов: 2708 многоквартирных и 48,4 тысячи частных домовладений. Российское правительство разработало план полного восстановления Мариуполя за три года. Он включает в себя реконструкцию 90 социальных объектов и строительство нового транспортно-пересадочного узла. Мариуполь / РИА «Новости» Новая дисциплина киберспорта Двадцать восьмого мая во Всероссийский список видов спорта официально внесли дисциплину «Тактический трехмерный бой».Таким образом у профессиональных игроков Counter-Strike, Overwatch и аналогичных шутеров появилась возможность с полным правом именоваться спортсменами. Признание новой дисциплины позволит проводить соревнования по таким играм на Чемпионате и Кубке России по компьютерному спорту. Сам киберспорт получил официальный статус в России в 2017 году. Unsplash

6 Июнь Признание Сирией ДНР и ЛНР Двадцать девятого июня Сирия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Руководство арабской республики также заявило о намерении подписать договоры об укреплении взаимодействия и установить дипломатические отношения. Спустя день появилось сообщение МИД Сиирии о том, что страна официально разрывает дипломатические отношения с Украиной, которая с 2018 года отказывается продлить визы сирийским дипломатам. Вид на Алеппо, 2010 год / Викимедиа

7 Июль Убийство Синдзо Абэ Во время публичного выступления в городе Нара 8 июля был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Пока он выступал перед горожанами, злоумышленник подошел сзади и несколько раз выстрелил из самодельного дробовика. После второго залпа политик упал. Экс-премьера на вертолете доставили в госпиталь, но спасти его не удалось. Убийца не пытался бежать, его сразу арестовали. Свой поступок он объяснил обидой на «определенную религиозную группу», с которой якобы был связан Абэ. Церемония прощания с Синдзо Абэ / Викимедиа Ледокол знаний С 8 по 17 июля победители всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», а также студенты и школьники, ставшие лауреатами других премий и конкурсов, побывали на Северном полюсе. Они отправились в путешествие на одном из самых больших атомных ледоколов в мире — «50 лет Победы». По пути из Мурманска до Земли Франца-Иосифа и обратно молодые люди видели кольчатых нерп и белых медведей, летали на вертолете. Дети на ледоколе «50 лет Победы». Фото «Росатома»

8 Август Визит Нэнси Пелоси на Тайвань Второго августа спикер Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси посетила Тайвань без предварительного согласования с Китаем, которому официально принадлежит остров. В Пекине предупредили, что будут расценивать визит политика как нарушение своего суверенитета. Накануне китайская армия начала стягиваться к берегу Тайваньского пролива. В воздух подняли истребители ВВС Тайваня, США и перехватчики КНР. Однако вооруженного конфликта удалось избежать. По словам Пелоси, ее визит на остров — первый с 1997 года — никак не противоречит политике США. Она также подчеркнула, что выступает против односторонних попыток «изменить статус-кво» в этом вопросе. РИА «Новости»

9 Сентябрь Смерть королевы Великобритании Восьмого сентября в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала рекордсменом среди британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, обогнав королеву Викторию. Королеву похоронили 19 сентября в семейном склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, рядом с ее отцом, матерью, сестрой и мужем. Королева Великобритании Елизавета II; похоронная процессия / Викимедиа Новым монархом объявили старшего сына Елизаветы II принца Чарльза, принявшего имя Карл III. Его коронация запланирована на 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Королевой станет Камилла. Расширение России Тридцатого сентября в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее, 23–27 сентября, более 90% жителей этих территорий проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Документ подписали Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник, — а также главы администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. РИА «Новости»

10 Октябрь Окончание частичной мобилизации Двадцать восьмого октября в России завершилась частичная мобилизация, объявленная президентом 21 сентября. На службу в армию призвали 300 тысяч россиян из всех регионов страны. По словам министра обороны Сергея Шойгу, дополнительного призыва не планируется. Дальнейшее укомплектование войск продолжат исключительно за счет добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Все участники боевых действий получат статус ветеранов и соответствующие социальные льготы. РИА «Новости» Илон Маск купил Twitter Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск 28 октября приобрел Twitter. Сделка планировалась с лета и обошлась ему в 44 миллиарда долларов. Новый хозяин пообещал покончить с цензурой правительства США в социальной сети. Маск откровенно рассказал о давлении представителей Демократической партии на руководство соцсети и принуждении властей к ограничению свободы слова. После обнародования внутренних документов компании выяснилось, что любой пост в Twitter могли удалить по приказу чиновников. Илон Маск, 2020 год / Викимедиа

11 Ноябрь Землян стало больше Население Земли 15 ноября официально достигло восьми миллиардов человек. Благодаря развитию медицины и доступу к питьевой воде за последние 200 лет число жителей планеты увеличилось в восемь раз. По прогнозам демографов, к 2030-му людей станет больше еще на полмиллиарда, а к 2050-му численность землян достигнет 9,7 миллиарда. Считается, что к этому времени половина прироста населения будет сосредоточена в Египте, Конго, Эфиопии, Индии, Нигерии, Филиппинах, Пакистане и Танзании. Unsplash

12 Декабрь Возвращение Виктора Бута Восьмого декабря между Россией и США состоялся обмен заключенными. Российская сторона передала американцам баскетболистку Бритни Грайнер, двукратную олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира. В августе Химкинский суд Подмосковья приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей за хранение и контрабанду наркотических средств (в феврале, по прилете из Нью-Йорка в Шереметьево, в багаже спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом). Бритни Грайнер и Виктор Бут / Викимедиа Вашингтон, в свою очередь, выдал россиянина Виктора Бута, которого арестовали в Таиланде в 2008 году и впоследствии передали американским властям. В 2012-м суд присяжных признал Бута виновным в контрабанде оружия, его приговорили к 25 годам тюремного заключения. Чемпионат мира по футболу Восемнадцатого декабря завершился 22-й чемпионат мира по футболу в Катаре. Это первый мундиаль в арабском мире. За кубок победителя боролись команды из 32 стран. Соревнования стали самыми дорогими за всю историю и обошлись более чем в 200 миллиардов долларов. Кубок Чемпионат мира по футболу / РИА «Новости» Первое место завоевала сборная Аргентины: помимо знаменитого кубка, она получила 42 миллиона долларов призовых. Вторая награда — у серебряного призера, Франции, 30 миллионов. Бронза Хорватии принесла ей 27 миллионов.