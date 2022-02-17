«Сломали и убили психологически». Олимпийский чемпион объяснил, как допинг-скандал повлиял на Валиеву

Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде на фоне допинг-скандала. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин заявил «360», что спортсменку психологически сломали.

«Первые эмоции — огромное сожаление по поводу Камилы Валиевой. Но в этом нет никакой ее вины, просто человека сломали и убили психологически. Все эти бесконечные разбирательства», — сказал спортсмен.

Он добавил, что девушке приходилось ночами по семь часов выслушивать все разбирательства. Ситуация выбила фигуристку из колеи. К скандалу добавилась еще замкнутая атмосфера и бесконечные ПЦР-тесты. Маринин пояснил, что спортсмены не могут практически ни с кем общаться — просто даже из-за боязни получить положительный тест.

«Столько деструктивных факторов, которые влияют на человека, а здесь еще недоказанная вина. Столько негатива свалилось, что человека просто сломали. Это ужасно, когда талантливый человек не использовал свой шанс, а будет ли второй — одному Богу известно», — отметил фигурист.

При этом олимпийский чемпион поздравил россиянок, поднявшихся на пьедестал. Он подчеркнул, что девушкам удалось правиться с поставленной задачей.

«Хотелось бы поздравить наших девочек, Анну Щербакову и Алекандру Трусову, которые великолепно справились со своей задачей, поддержали команду России и выиграли золото и серебро в этих непростых соревнованиях», — сказал Маринин.

Спортсмен также прокомментировал второе место Трусовой, которая выполнила пять четверных прыжков и вошла в историю фигурного катания. После выступления девушка расплакалась из-за того, что не получила золото.

«У каждого свой путь в спорте. Саша идет своим путем, а правильный он или нет, со стороны сложно судить», — заявил Маринин.

Он отметил, что согласен с высказыванием заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сказавшей, что Трусова показала фигурное катание будущего.