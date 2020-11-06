06 ноября 2020, 17:00
Капсулу времени с ледокола «50 лет Победы» обнаружили в Ирландии
Ирландские серферы обнаружили капсулу времени с ледокола «50 лет Победы». Запечатанное послание вымыло на берег в графстве Донегол, пишет сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Irish Post.
Уточняется, что люди сперва приняли находку за бомбу, но позже решились поднять тубус. Заметив на капсуле надпись на русском языке, серферы сфотографировали ее и отправили знакомому из России. Он заявил, что это капсула с атомного ледокола, принадлежавшего РФ.
Судно исследовало Северный полюс в 1990 годах. Внутри капсулы находились предметы с той экспедиции, среди которых фотоснимки, дневники и письма. Отмечается, что послание было помещено в глыбу льда лишь в 2018 году. Предположительно, тубус должны были вскрыть через 50 лет.