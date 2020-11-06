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    06 ноября 2020, 17:00

    Капсулу времени с ледокола «50 лет Победы» обнаружили в Ирландии

    Полина Петрова

    Ирландские серферы обнаружили капсулу времени с ледокола «50 лет Победы». Запечатанное послание вымыло на берег в графстве Донегол, пишет сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Irish Post.
    Капсулу времени с ледокола «50 лет Победы» обнаружили в Ирландии

    Уточняется, что люди сперва приняли находку за бомбу, но позже решились поднять тубус. Заметив на капсуле надпись на русском языке, серферы сфотографировали ее и отправили знакомому из России. Он заявил, что это капсула с атомного ледокола, принадлежавшего РФ.

    Судно исследовало Северный полюс в 1990 годах. Внутри капсулы находились предметы с той экспедиции, среди которых фотоснимки, дневники и письма. Отмечается, что послание было помещено в глыбу льда лишь в 2018 году. Предположительно, тубус должны были вскрыть через 50 лет.