Капсулу времени с ледокола «50 лет Победы» обнаружили в Ирландии

Уточняется, что люди сперва приняли находку за бомбу, но позже решились поднять тубус. Заметив на капсуле надпись на русском языке, серферы сфотографировали ее и отправили знакомому из России. Он заявил, что это капсула с атомного ледокола, принадлежавшего РФ.

Судно исследовало Северный полюс в 1990 годах. Внутри капсулы находились предметы с той экспедиции, среди которых фотоснимки, дневники и письма. Отмечается, что послание было помещено в глыбу льда лишь в 2018 году. Предположительно, тубус должны были вскрыть через 50 лет.