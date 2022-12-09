Интересное 09 декабря 2022, 14:00 (обновлено: 09 декабря 2022, 16:04) Пятнадцать лет в тюрьме из-за политического преследования. Виктор Бут вернулся в Россию Что известно о россиянине Викторе Буте, освобожденном из американской тюрьмы Викимедиа

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Россиянин Виктор Бут, который с 2010 года находился в заключении в США, вернулся на родину. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет колонии за контрабанду наркотиков. «360» рассказывает, кто такой Бут, в чем его обвиняли в Вашингтоне и почему это было политическим делом.

1 Биография Виктор Бут родился в 1967 году в Душанбе. Окончил Военный институт иностранных языков. В 1990-х занимался авиаперевозками в ЮАР. Затем сменил несколько раз страны проживания: сначала обосновался в Бельгии, потом переехал в ОАЭ. В 2002-м подпал под санкции Соединенных Штатов после того, как его упомянули в докладе Совбеза ООН в связи с поставками оружия в Афганистан, в страны Югославии и Африки якобы в обход ограничительных мер. Как утверждали американские власти, Бут владел сетью авиатранспортных предприятий в разных государствах на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и США, контролировал крупнейший в мире частный воздушный флот, в который входили транспортные самолеты советского производства, и мог перебрасывать танки, вертолеты и оружие практически в любую точку планеты. В 2022 году Бут вернулся в Россию. Все обвинения он отрицал, подчеркивая, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

РИА «Новости»

2 Арест В 2008 году Бута, приехавшего на отдых в Таиланд, арестовали сотрудники американской спецполиции DEA и тайские полицейские по обвинению в «сборе материалов для террористической деятельности». Правительство США заявило, что Бут хотел продать ракеты «земля — воздух» Революционным вооруженным силам Колумбии — организации, которую в Штатах признавали террористической. Его обвинили в сговоре, целью которого было убийство американских граждан, военнослужащих, спонсирование терроризма и нелегальная торговля средствами ПВО. Экстрадицию дважды откладывали по решению тайских судов — за недостаточностью доказательств вины. Характер американских запросов судебные органы называли политическим преследованием. В феврале 2010-го прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила новое обвинение: российскому предпринимателю вменяли нарушение специального акта США от 1995 года (IEEPA), запрещающего операции по экспорту товаров, технологий или услуг без лицензии госучреждениям и компаниям стран, которые могут представлять угрозу безопасности. После запроса от 35 членов конгресса США лично к премьер-министру Таиланда осенью 2010 года Бута все-таки выдали. В российском МИД это назвали результатом «беспрецедентного политического давления на судопроизводство и правительство Таиланда».

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3 Суд, приговор и обжалование Судебное дело началось в 2011 году и продолжалось до 5 апреля 2012 года, когда суд присяжных приговорил Бута к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Его признали виновным по четырем пунктам. При этом во время процесса суд не принимал ходатайства защиты. К тому же выяснилось, что арест россиянина был результатом «подставной операции», организованной спецслужбами Соединенных Штатов. Все последующие апелляции защиты также отклонили, в том числе те, в которых указывалось, что прокуратура скрыла факты по делу, показывающие невиновность подсудимого.

РИА «Новости»

4 Тюремное заключение Во время слушаний, больше года, Виктора Бута держали в одиночной камере в спецблоке для обвиняемых, связанных с терроризмом. В начале 2012 года его этапировали в тюрьму «Марион» среднего уровня режима в штате Иллинойс, где он находился в камере под постоянным видеонаблюдением. В январе 2020-го осужденного неожиданно перевели в спецблок строгого режима. Причины не называли.

РИА «Новости»

5 Освобождение Москва на протяжении нескольких лет вела переговоры с Вашингтоном по освобождению Виктора Бута. США отказывались идти на обмен. Однако в конце июля 2022 года американская сторона предложила России обменять Бута на осужденного за шпионаж Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, писали СМИ. В итоге 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бута на Грайнер. Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Уголовное преследование Виктора Бута и Грайнер прекратили. «Это была долгая борьба. <…> Было сложно, это было через упорное нежелание американской стороны. Но наши дипломаты сумели договориться, и, прежде всего благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, это случилось», — рассказала в разговоре с «360» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.