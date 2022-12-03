Мир 03 декабря 2022, 08:34 Маск обнародовал доказательства влияния властей США на цензуру в Twitter Предприниматель Маск: Twitter скрывал детали скандала с сыном Байдена freepik

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Власти США напрямую влияли на цензуру в соцсети Twitter. Доказательства опубликовал владелец площадки Илон Маск.

«Приступим», — написал Маск.

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В этой же публикации он разместил ссылку на публикацию журналиста Мэтта Таибби. Тот привел доказательства влияния властей США на цензуру в Twitter. Также автор материала поделился внутренними документами компании, подтверждающими факт давления на руководство соцсети.

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По словам Таибби, к 2020 году власти США стали особенно часто посылать запросы на корректировку публикаций. По словам автора материала, немалая часть требований исходила от представителей Демократической партии. В частости, Таибби привел переписку руководителей Twitter, в которой обсуждали просьбу от команды нынешнего президента США Джозефа Байдена.

Также автор материала заявил, что власти Соединенных Штатов принуждали руководство соцсети к использованию инструментов по контролю за свободой слова. Он отметил, что пользователи Twitter, включая селебрити, могли быть удалены по политическому приказу.