Все пленные националисты с «Азовстали» находятся в ДНР. Их будет судить трибунал на территории республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Пленные из „Азовстали“ содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Пушилин уточнил, что сейчас идет работа над уставом трибунала.

Группировка украинских боевиков запрещенного в РФ нацистского формирования «Азов»* была заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с 21 апреля.

По данным Минобороны, в ходе спецоперации ВС РФ сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова»* и украинских военнослужащих. О полном освобождении завода от украинских вооруженных формирований ведомство сообщило 20 мая. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.