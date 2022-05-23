Все пленные украинские военные с «Азовстали» находятся в ДНР — Пушилин
Глава ДНР Пушилин: пленных с «Азовстали» ждет трибунал на территории республики
Все пленные националисты с «Азовстали» находятся в ДНР. Их будет судить трибунал на территории республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Пленные из „Азовстали“ содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».
Пушилин уточнил, что сейчас идет работа над уставом трибунала.
Группировка украинских боевиков запрещенного в РФ нацистского формирования «Азов»* была заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с 21 апреля.
По данным Минобороны, в ходе спецоперации ВС РФ сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова»* и украинских военнослужащих. О полном освобождении завода от украинских вооруженных формирований ведомство сообщило 20 мая. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.