Мир 29 ноября 2022, 02:31 Илон Маск объявил войну онлайн-цензуре США Владелец SpaceX и Tesla Маск опубликует документы с информацией о подавлении свободы слова YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что устроит революцию в онлайн-пространстве США. Он объявил, что скоро планирует опубликовать ряд документов, которые подтверждают засилье цензуры в американских интернет-СМИ и соцсетях. Об этом он написал в Twitter.

«Доказательства о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — сказал Маск.

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Ранее миллиардер раскритиковал компанию Apple, которая перестала рекламироваться на площадках принадлежащей ему соцсети. Маск предположил, что представители Apple «ненавидят свободу слова в США».

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После этого, по словам предпринимателя, компания стала угрожать удалить соцсеть из магазина приложений.

«Apple грозится убрать Twitter из App Store, но не говорит, по какой причине», — написал Маск.

Владелец Tesla и SpaceX заявил, что ответом на такие шаги может стать разработка своего смартфона, который станет отличной альтернативой айфонам.