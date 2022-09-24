«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией | 360°

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«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Уроженка Донецка Базилевич заявила, что ждет мира после присоединения к России

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Жители Донбасса и освобожденных территорий ждут наступления мирной жизни после проведения референдумов о вхождении в состав России, рассказала «360» уроженка Донецка Светлана Базилевич. По ее словам, люди ждали этого момента восемь долгих лет.

Женщина приехала в Россию 22 февраля. Сейчас она живет и работает в Подмосковье, а проведение референдумов считает важным и очень волнительным событием.

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«Сегодня у нас праздник. Мы этого ждали восемь лет — чтобы присоединиться к России. <…> Мы ждем перемен — конечно, в лучшую сторону, потому что не все у нас выехали, там (в Донецке — прим. ред.) осталось у меня очень много родственников, которые мне очень дороги, я беспокоюсь о них», — рассказала собеседница «360».

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Про период при украинской власти рассказали жители Мариуполя. По их словам, людей «достали несправедливость и угнетение», поэтому они рады возможности присоединиться к России.

«За кого я должен голосовать? Конечно, за Россию», — подчеркнул мужчина, дом которого разграбили и сожгли.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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