Работа миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане показала свою эффективность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка», — процитировал дипломата «Интерфакс».

Посол подчеркнул, что решение об отправке в республику коллективных сил ОДКБ приняли на основе уставных документов организации. Миротворцы прибыли в Казахстан по просьбе законного президента страны Касым-Жомарта Токаева.

По словам Антонова, все демократические силы в мире должны помочь правительству Казахстана «оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Посол отметил, что республика оказалась под ударом радикалов и мародеров, которые попытались подорвать конституционный строй. Эти люди применяют оружие против мирного населения, а также вредят государственному и частному имуществу.

«О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят», — заявил Антонов.

Миротворцы стран ОДКБ стали прилетать в Казахстан после просьбы о помощи президента республики. Причиной обращения стали охватившие страну беспорядки. Люди вышли на улицы из-за подорожания сниженного газа. Сначала протесты носили мирный характер, но потом переросли в погромы и стычки с силовиками.