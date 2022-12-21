21 декабря 2022, 12:38
В США назрел новый «Уотергейт». Однако все молчат — во имя демократии и прогресса
«Голос Мордора»: в США назрел новый «Уотергейт»
Новый владелец Twitter Илон Маск со ссылкой на очередную порцию внутренних документов компании Twitter Files заявил, что американское «правительство» заплатило «миллионы долларов» соцсети, чтобы та подвергла цензуре информацию о ноутбуке Хантера Байдена — сына Джо Байдена, кандидата в президенты на момент 2020 года. Об этом преступлении должны говорить все СМИ, однако в США все тихо. Таким мнением автор Telegam-канала «Голос Мордора» поделился с «360 «».
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Далее — прямая речь.
С цензурой в Twitter все оказалось еще веселее, чем все думали. Администрация социальной сети не просто боролась с инакомыслием, а совмещала приятное с полезным, получая за это деньги от американского правительства. И деньги очень солидные.
Ну, а что? Борьба за свободу слова должна как-то вознаграждаться. Особенно в самой свободной и демократической стране.
Илон Маск давно выкладывает внутренние документы этой соцсети, которые говорят о том, что в ней существовала самая настоящая тотальная цензура. Но новое откровение удивило даже тех, для кого эти документы сенсацией не стали.
Американские власти за цензуру заплатили. Называется одна сумма, в миллион долларов, но, скорее всего, это лишь один из траншей. Не знаю, как эти суммы проводили по отчетности, но вот этот момент очень интересен. Наверняка какими-то левыми схемами, мимо налоговой и других органов контроля. Потому что сам факт платы за цензуру — нечто запредельное.
По сути дела, власти США дали компании Twitter взятку, чтобы та работала исключительно в их интересах. По-другому это никак назвать нельзя. И по-хорошему об этом самом настоящем преступлении должны орать все самые честные и независимые американские журналисты, а ФБР инициировать расследование.
Штука-то не слабее «Уотергейта», свалившего президента Ричарда Никсона. Но в Соединенных Штатах — тишина и покой. Все нормально, ничего не происходит. Ну заплатили и заплатили. Что такого. Ведь все во имя демократии и прогресса.
Лично мне интересно другое: если такое происходило с Twitter, что же тогда творилось и творится в Facebook*, который цензурируется куда более жестко? И нет ли и там похожей истории с некой «платой за цензуру»? Совершенно не удивлюсь, если это так. Но мы об этом не узнаем. Разве что Илон Маск захочет купить Facebook*.
А почему бы и нет?
* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
США
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Джо Байден
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