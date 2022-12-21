Эксклюзив 21 декабря 2022, 12:38 В США назрел новый «Уотергейт». Однако все молчат — во имя демократии и прогресса «Голос Мордора»: в США назрел новый «Уотергейт» Unsplash

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Новый владелец Twitter Илон Маск со ссылкой на очередную порцию внутренних документов компании Twitter Files заявил, что американское «правительство» заплатило «миллионы долларов» соцсети, чтобы та подвергла цензуре информацию о ноутбуке Хантера Байдена — сына Джо Байдена, кандидата в президенты на момент 2020 года. Об этом преступлении должны говорить все СМИ, однако в США все тихо. Таким мнением автор Telegam-канала «Голос Мордора» поделился с «360 «».

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Далее — прямая речь.

С цензурой в Twitter все оказалось еще веселее, чем все думали. Администрация социальной сети не просто боролась с инакомыслием, а совмещала приятное с полезным, получая за это деньги от американского правительства. И деньги очень солидные.

Ну, а что? Борьба за свободу слова должна как-то вознаграждаться. Особенно в самой свободной и демократической стране.

Илон Маск давно выкладывает внутренние документы этой соцсети, которые говорят о том, что в ней существовала самая настоящая тотальная цензура. Но новое откровение удивило даже тех, для кого эти документы сенсацией не стали.

Американские власти за цензуру заплатили. Называется одна сумма, в миллион долларов, но, скорее всего, это лишь один из траншей. Не знаю, как эти суммы проводили по отчетности, но вот этот момент очень интересен. Наверняка какими-то левыми схемами, мимо налоговой и других органов контроля. Потому что сам факт платы за цензуру — нечто запредельное.

По сути дела, власти США дали компании Twitter взятку, чтобы та работала исключительно в их интересах. По-другому это никак назвать нельзя. И по-хорошему об этом самом настоящем преступлении должны орать все самые честные и независимые американские журналисты, а ФБР инициировать расследование.

Штука-то не слабее «Уотергейта», свалившего президента Ричарда Никсона. Но в Соединенных Штатах — тишина и покой. Все нормально, ничего не происходит. Ну заплатили и заплатили. Что такого. Ведь все во имя демократии и прогресса.

Лично мне интересно другое: если такое происходило с Twitter, что же тогда творилось и творится в Facebook*, который цензурируется куда более жестко? И нет ли и там похожей истории с некой «платой за цензуру»? Совершенно не удивлюсь, если это так. Но мы об этом не узнаем. Разве что Илон Маск захочет купить Facebook*.

А почему бы и нет?

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.