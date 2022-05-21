Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в освобожденном городе

Обстановка в Мариуполе спокойная, есть надежа на скорое восстановление мирной жизни, заявил глава администрации освобожденного города Константин Иващенко. Он рассказал РИА «Новости» о разрушенном жилом фонде.

«На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было „прилетов“ по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре», — заявил Иващенко.

По словам градоначальника, разрушено до 15% жилых домов. В городском реестре числится 2708 многоквартирных домов и 48,4 тысячи частных домовладений.

Общее количество полностью уничтоженных зданий станет известно, когда будет полная база, пояснил мэр.

Мариуполь в 2014 году считался вторым по численности населения после Донецка. Российские войска окружили город 7 марта в рамках спецоперации по демилитаризации Украины. Началась зачистка районов от националистов, 16 апреля стало известно, что Мариуполь освобожден от украинских боевиков, остатки были блокированы не территории завода «Азовсталь». Минобороны РФ 20 мая отчитались, что металлургический комбинат находится под контролем российских войск, скрывавшиеся там боевики сдались в плен. Всего с «Азовстали» вышло 2439 боевиков.