Жириновский говорил о планах НАТО и будущем Украины много лет. Какие прогнозы сбылись?

Соратник главы ЛДПР Владимира Жириновского губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал новое «пророчество» политика. Еще в 2006 году он заявлял, что НАТО не возьмет Украину в свои ряды. На протяжении политической карьеры Жириновский делал несколько предсказаний относительно Украины и НАТО, которые сбылись. Среди них — воссоединение Крыма с Россией и защита населения в Донбассе.

На днях Дегтярев опубликовал одно из «пророчеств» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В 2006 году политик заявил, что НАТО хочет завладеть Крымом, а не Украиной.

«НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской „элите“, среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут», — привел Дегтярев в Telegram-канале слова Жириновского.

Ранее губернатор называл лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение ситуации в Донбассе. Он даже выпустил книгу «Пророк в своем Отечестве», куда вошли сбывшиеся предсказания главы ЛДПР с 1989 по 2015 год.

С начала февраля Владимир Жириновский находится в больнице с ковидом. По данным СМИ, его состояние было тяжелое: 70% легких было поражено. В начале марта председателя ЛДПР вывели из искусственной комы.

Предсказание спецоперации

На заседании Госдумы в декабре прошлого года Жириновский почти точно назвал дату начала специальной операции России, когда говорил об отказе властей Украины выполнять Минские договоренности.

«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля», — заявил Жириновский.

Жириновский слегка ошибся в прогнозах — специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Лидер ЛДПР отметил, что в 2022 году Россия снова станет великой страной. Другие государства, по его мнению, будут уважать РФ.

Украина и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может стать членом НАТО. Но еще в 1998 году Владимир Жириновский заявлял, что ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не включат ее в свой состав.

В 2017 году он вновь напомнил, что Украине откажут во вступлении в НАТО. По словам Жириновского, цель США заключается в том, чтобы столкнуть страну с Россией. В любом случае РФ не позволит Североатлантическому альянсу приблизиться к своим границам, заверял он.

«Мы никогда не позволим, чтобы войска НАТО стояли у наших границ. Прибалтика была ошибкой, но больше этой ошибки не будет», — привело его слова издание Regnum.

Планы НАТО

Владимир Жириновский в 1999 году предостерегал членов Совета Европы на заседании и заявлял, что главная цель Альянса — развязать войну против России. При этом НАТО не пойдет на прямую конфронтацию, вместо этого Альянс будет участвовать в войнах в других странах, заявлял он.

«Главная цель НАТО — война против России. Напрямую они не пойдут, но будут прижимать Россию через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ», — привел слова Жириновского сайт ЛДПР.

Политик отметил, что Запад также будет бомбить Ближний Восток. Спустя четыре года после его выступления США и их союзники вторглись в Ирак. Сейчас же во время специальной операции России США, Германия, Канада и другие страны поставляют вооружение Украине.

Защита Донбасса

В эфире украинского телеканала Владимир Жириновский также предупреждал, что Россия не бросит своих и защитит население в Донбассе в случае, если начнутся их притеснения. В 2008 году он не исключал, что кто-то попробует втянуть Украину в НАТО, а люди будут против.

«Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — рассказал лидер ЛДПР.

Политик напомнил украинским телезрителям о концепции национальной безопасности России, согласно которой в случае угрозы страна имеет право нанести превентивный удар. Он посоветовал странам не угрожать РФ и отметил, что Украине и Грузии лучше сохранять нейтральный статус и дружить с ней. Политик также заявлял, что русское население Украины имеет право жить под российским флагом. Если им понадобится защита, то Россия ее предоставит, написала газета «Вечерняя Москва».

Воссоединение Крыма с Россией

Лидер ЛДПР не раз напоминал, что в Донбассе и Крыму живет русское население, а сами территории в прошлом принадлежали России. В 2010 году Жириновский был уверен, что в будущем эти регионы вновь станут российскими.

«Вариант один — обратно в Россию, объединяться. В идеале — восток и юг отходят к России», — рассказывал Жириновский.

Он заявлял, что воссоединение произойдет в течение пяти лет. Частично его прогнозы сбылись: в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией.