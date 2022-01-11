Самолеты ВКС России эвакуировали из Казахстана 1719 россиян и иностранцев

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили из Казахстана в РФ 1719 россиян и иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», — передало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что 10 января в Москву прибыли 258 человек, из которых 247 — граждане России, и еще 11 — иностранцы. Также в Россию доставили двух дипломатов с их семьями по просьбе посольств Австрии и Венгрии.

Доставленные на родину граждане России проводили в Алма-Ате новогодние праздники, также среди них были туристы и работники в командировке. Они не могли вернуться в Россию обычным способом, потому что в результате беспорядков аэропорт Алма-Аты временно перестал работать. Приезжие находились в гостиницах или у родственников и попросили помочь им вернуться домой миротворцев со стороны России.

Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за резкого роста цен на сжиженный газ. В некоторых регионах акции перешли в беспорядки и погромы.