Минобороны заявило о полном освобождении «Азовстали»

Территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освободили от заблокированных там украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении завода и Мариуполя от украинских боевиков.

Подземные сооружения «Азовстали» полностью контролируют российские военнослужащие.

В Минобороны добавили, что с 16 мая в плен сдались 2439 националистов «Азова»* и солдат ВСУ, которых заблокировали на комбинате. Последняя группа из 531 боевика сложила оружие 20 мая.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.