20 мая 2022, 21:43
Минобороны заявило о полном освобождении «Азовстали»
Территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освободили от заблокированных там украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении завода и Мариуполя от украинских боевиков.
Подземные сооружения «Азовстали» полностью контролируют российские военнослужащие.
В Минобороны добавили, что с 16 мая в плен сдались 2439 националистов «Азова»* и солдат ВСУ, которых заблокировали на комбинате. Последняя группа из 531 боевика сложила оружие 20 мая.
*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.