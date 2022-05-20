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    20 мая 2022, 21:43

    Минобороны заявило о полном освобождении «Азовстали»

    Александра Ломейко

    Территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освободили от заблокированных там украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении завода и Мариуполя от украинских боевиков.

    Подземные сооружения «Азовстали» полностью контролируют российские военнослужащие.

    В Минобороны добавили, что с 16 мая в плен сдались 2439 националистов «Азова»* и солдат ВСУ, которых заблокировали на комбинате. Последняя группа из 531 боевика сложила оружие 20 мая.

    *«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.