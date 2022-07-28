Шанс вернуться домой. Виктора Бута предложили обменять на американцев после 10 лет тюрьмы в США

Четверть века в тюрьме — такой приговор вынесли присяжные в суде Нью-Йорка российскому предпринимателю Виктору Буту еще в 2012 году. В заключении россиянин провел уже половину срока, отвергнув предъявленные ему обвинения и испытав на себе все тяготы лишения свободы. Надежда на возвращение Бута на родину есть: президент США одобрил его обмен на двух американцев — Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Бизнесмена арестовали 6 марта 2008 года в отеле Бангкока. В операции участвовали спецподразделения полиции Таиланда и представители США, среди которых были сотрудники агентства по борьбе с наркотиками.

Экстрадиция и суд

В 2010 году, после множества судебных разбирательств, американские власти добились экстрадиции Бута в Соединенные Штаты и обвинили в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма.

Жюри присяжных Федерального суда Нью-Йорка в ноябре 2011 года единогласно признало вину российского предпринимателя. Бут, напротив, обвинения по каждому пункту отверг. В декабре этого же года ходатайство бизнесмена о предвзятости присяжных отклонили.

В конце февраля 2012 года россиянина перевели на общий режим в нью-йоркской тюрьме предварительного заключения. До этого он 14 месяцев находился в спецблоке для особо опасных преступников. Судья сочла изоляцию Бута в «одиночке» нарушением прав человека, рассказывал РИА «Новости» представитель группы защиты предпринимателя Андрей Гаркуша.

После вынесения приговора о 25-летнем заключении, Виктора Бута решили содержать в тюрьме Мэрион штата Иллинойс, где он пробыл почти четыре года. В октябре 2016-го стараниями защиты его перевели на общий режим заключения.

Встреча с родными

Адвокаты Бута не раз подавали ходатайства о пересмотре дела и апелляции на уже принятые судебные решения. Судьба россиянина вошла в число приоритетов в отношениях США и России. В МИД РФ подчеркивали, что весь судебный процесс над предпринимателем носит политизированный характер.

Увидеться с семьей Виктору Буту позволили только спустя семь лет после вынесения приговора. Его первое свидание с родными длилось всего четыре часа. Разрешения на дополнительные встречи в Госдепе не дали.

А в 2020 году бизнесмена и вовсе отправили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов. Супруга Бута заявила, что это сделали по прямому приказу Вашингтона.

В разгар пандемии близкие бизнесмена потеряли с ним связь. Зимой у него началось серьезное воспаление в гайморовой пазухе. Врачи Буту, уверял его адвокат, не помогали. Жене россиянин жаловался на высокую температуру, озноб и слабость. Посольство РФ в США раскритиковало условия содержания бизнесмена в тюрьме. А защита Бута подготовила к бюро тюрем страны иск о неоказании медпомощи.

Переговоры об обмене

Российская сторона беспрестанно поднимала вопрос о возвращении Виктора Бута и других россиян, содержавшихся в американских тюрьмах, на родину. В том числе глава МИД РФ Сергей Лавров обращался в Госдеп с просьбой освободить заключенных по гуманитарным соображениям с учетом распространения коронавируса в США. Ответа на предложение не последовало.

На фоне дела бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, которого в РФ осудили на 16 лет за шпионаж, появилась информация о его возможном обмене на Бута или Константина Ярошенко. В семье российского бизнесмена тогда заявили, что уже не верят в подобный исход дела.

«Да мне хоть на черта его бы поменять. Просто уже сглазить боишься. Да даже тут вопрос не в том, чтобы сглазить, а ты уже просто во все это не веришь», — признался «360» его брат Сергей Бут.

В итоге российского летчика Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, а Бут так и остался сидеть в американской тюрьме. Заместитель главы МИД Сергей Рябков в 2022 году признал, что в вопросе переговоров об обмене гражданами с США Россия испытывает трудности.

Спустя три недели СМИ написали, что президент США Джо Байден одобрил обмен Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали. Жена россиянина сказала РИА «Новости», что ничего не знает о переговорах о России и Соединенных Штатов о вероятном возвращении мужа.